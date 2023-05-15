马国团结政府大会：依斯迈与希山缺席引起议论

马来西亚首相安华领导的团结政府星期天（5月14日）举行首次代表大会，来自巫统的前首相依斯迈沙比里与前国防部高级部长希山慕丁缺席大会而引起议论。他们过后表明缺席原因是当时身在国外。

安华领导的团结政府大会星期天圆满落幕，19个成员党领袖也一致支持安华的领导。不过，团结政府各党的148名国会议员中，至少三名巫统国会议员缺席大会。他们包括依斯迈及希山慕丁，还有前柔佛州务大臣哈斯尼。这三人都并非主流派的巫统领袖。

依斯迈也是彭亨巫统百乐区国会议员。他星期一（15日）告诉《星洲日报》：“我没出席（大会）。我（当时）在雅加达。”依斯迈曾多次反对巫统与参与希盟主导的团结政府。他曾批评团结政府是“强迫婚姻”，并指各政党已经公开攻击彼此而出现裂痕，还说这段“强迫婚姻”或许快结束了。

另外，希山慕丁的助理哈菲兹也向《星洲日报》证实希山慕丁目前人在国外，因此缺席了星期天的的团结政府大会。

巫统最高理事会今年1月27日宣布开除44名党员，包括前巫青团长凯利及前任巫统雪兰莪州联委会主席诺奥马。巫统当时也宣布，希山慕丁、巫统前宣传主任沙里尔韩丹，以及仁保前国会议员沙林等四人冻结党籍六年。

希山慕丁过后不时在社交媒体发布自己与凯利的合照，并表明自己、凯利与沙里尔韩丹三人命运相同，但仍将继续同心协力。

前柔佛大臣哈斯尼也是柔佛巫统新邦令金区国会议员。他星期天在脸书分享自己早上在柔佛居銮、下午在峇株巴辖，以及晚上在亚依淡出席三场活动的照片，但并未发布任何与团结政府大会有关的帖子。

第一届团结政府大会星期天在吉隆坡世界贸易中心的巫统总部举行。安华在会上表明目前的政府不但稳定，还将做满任期。