周一美市盘前走高 重点谈福特汽车中国裁员的消息

星期一（5月15日）重点：

●在道琼斯指数和标准与普尔500指数连续一星期下跌后，美国华尔街股市主要股指期货在星期一（5月15日）走高。本星期的债务上限谈判将是华尔街投资者关注的焦点。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升16.50点或0.40％，报4140.60点；纳斯达克100指数期货起35.20点或0.26％，报13375.40点；道琼斯指数期货则起126.60点，报33427.20点。

●美国上星期五的数据显示，消费者信心降至六个月以来的最低点，导致美国股市上星期五小幅收低，许多大型股在近日上涨后也开始走软。

●标准与普尔500指数上星期五微跌6.54点，闭市报4124.08点。重量级的道琼斯指数也小幅下跌8.89点，闭市报33300.62点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.37％或49.60点，以13340.17点收市。

●美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量只有93亿3000万股，比过去20天的106亿5000万股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

●一些与加密货币相关的股票在今晚盘前上涨。Marathon Digital和Riot Blockchain双双上涨超过4％；Microstrategy也涨了将近4％；加密货币交易平台Coinbase股价则上涨3％。

●《华尔街日报》报道称，持有汉堡连锁店Shake Shack约6.6％股份的Engaged Capital计划争夺三个董事会席位。Shake Shack股价在今晚盘前上涨2.42美元，截稿时报67.63美元。

●Aristocrat Leisure同意以每股29.50美元的价格，全现金收购彩票游戏技术公司NeoGames，带动NeoGames股价在今晚盘前飙升119.70％，截稿时报28.21美元。这笔交易估计总值12亿美元，预料会在12个月内完成。

●星期一下文我们来看看福特汽车要在中国裁员的消息。今晚盘前该股起0.04美元，截稿时报11.71美元。

●盘前活跃股按序：Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）、Alphabet Inc和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

福特去年在中国市场的份额是2.1％。（路透社）

福特汽车（Ford Motor）（纽约证券交易所代码：F）

根据《经济日报》等中国当地媒体报道，在全球最大汽车市场的销量继续下滑之际，福特汽车公司已计划在中国裁员1300多人。

福特在中国的车子批发量在去年首次在10年以来跌破50万辆，延续了自2016年已开始下滑的趋势。当时这家美国汽车制造商总共出货127万辆汽车，市场占有率是4.6％。但随着中国消费者越来越接受特斯拉电动车，以及类似比亚迪（BYD）等当地企业生产的电动车之后，福特的市场份额就节节败退至去年的2.1％。

彭博社引述福特发言人说：“我们的成本没有竞争力，所以在内部，以及与我们的合作伙伴，努力降低所有领域的成本。我们只能通过精益求精和反应能力强的结构组织取胜。这些措施对于我们在中国建立更健康、更可持续的业务是必要的。”

该发言人也说：“中国仍然是一个非常重要的市场，福特会努力在这里发展我们的业务。我们也将继续加快在中国的电动化转型过程。我们的新本土化电动车产品正在开发中，同时也与合作伙伴进一步加强电动车业务，包括扩大分销网络。”

不过这名发言人并没有具体说明福特将会在中国裁员多少人，也没有提供任何裁员时间表。福特目前只有一款电动车Mustang Mach-E是有在中国市场销售。

福特今年早些时候表示，在公司走向电动车的过渡期间，成本一直上升。因此公司决定在整个欧洲裁员3800人。福特汽车在全球总共拥有约17万3000名员工。福特也说，到了2026年，公司将在电动车生产方面投资500亿美元。

其实在旗下的卡车和SUV的强劲业务支持下，福特汽车本月初是公布了强劲的第一季度营业额和盈利的。只是它的电动车部门则持续蒙受亏损，所以公司才对全年业绩展望做出了谨慎的预测。

当时公司重申，全年调整后息税前盈利会介于90亿美元至110亿美元之间。而这些数字包括福特电动车部门预计的30亿美元亏损。

虽然转型过程中面对成本压力，在Tipranks的12名分析中，仍有五名给予福特汽车股“买进”评级，五名给予“持守”评级，两名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是14.25美元。