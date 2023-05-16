耶伦确认美国最早6月1日现金告罄

美国财政部长耶伦确认，在不提高联邦债务上限的情况下，财政部最快6月1日就会耗尽现金，这加大了国会共和党人与白宫在未来几天达成提高债务上限协议的压力。

路透社报道，耶伦星期一（5月15日）在两周之内第二次致函国会，确认财政部到6月初将无法履行对政府的所有付款义务，这将引发美国有史以来的首次债务违约。

耶伦告诉国会议员，“我们依然估计，如果国会不能在6月初之前提高或暂停债务上限，财政部将无法满足政府的所有偿债义务，最快可能6月1日就发生”。

耶伦还补充称，在获得更多信息后，她下周将再次向国会通报最新进展。她说，就目前的情况而言，财政部耗尽特殊会计措施的日期可能是6月初之后“几天或几周”。

她在信中再次敦促国会和白宫尽快采取行动， “我们从过去的债务上限僵局中了解到，拖到最后一刻才暂停或提高债务上限，可能会对企业和消费者信心造成严重损害，提高纳税人的短期借贷成本，并对美国的信用评级产生负面影响”。

美国总统拜登正准备于星期二与共和党籍众议院议长麦卡锡及其他国会领袖再次为此事会谈，星期三他就启程前往日本出席七国集团（G7）峰会。

麦卡锡星期一说，正在进行的债务上限谈判进展甚微。他认为助理们正在进行的磋商“根本没有成效”。

耶伦同日说，金融市场已经明显出现承压迹象。

她说：“我们已经看到6月初到期的美国国债利率大幅上升，如果国会不提高债务上限，将给美国家庭带来严重困难，损害我们的全球领导地位，并引发有关我们捍卫国家安全利益能力的问题。”