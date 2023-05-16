拜登和麦卡锡定16日进行债务上限谈判

美国总统拜登和共和党众议院议长麦卡锡等国会领袖定星期二（5月16日）下午3时（新加坡时间星期三凌晨3时）再次会面，设法打破联邦债务上限谈判的僵局。

路透社报道，拜登和众参两院领袖此前已在白宫椭圆形办公室谈过一次，但没有取得任何突破。第二次会议原定于上周五举行。

共和党人要求联邦政府削减开支，以换取提高债务上限，而白宫并未排除设定年度支出上限的可能。

但麦卡锡告诉媒体，双方的讨论没有任何进展，“这是重大问题，我们还得走完众议院和参议院的程序，时间显然不足够。”

拜登星期三即将展开海外行程，将到日本广岛出席七国集团（G7）峰会。

记者问麦卡锡，拜登是否应该在没有达成债务上限协议的情况下前往日本，麦卡锡说：“我认为美国总统应该专注于解决美国的问题。我认为这显示一个人的价值观和优先事项是什么。”

美国财政部长耶伦在拜登与麦卡锡举行会议前夕再次致函国会，确认财政部到6月初将无法履行对政府的所有付款义务，这将引发美国有史以来的首次债务违约。

耶伦告诉国会议员，“如果国会不能在6月初之前提高或暂停债务上限，财政部将无法满足政府的所有偿债义务，最快可能6月1日就发生”。

她在信中再次敦促国会和白宫尽快采取行动， “我们从过去的债务上限僵局中了解到，拖到最后一刻才暂停或提高债务上限，可能会对企业和消费者信心造成严重损害，提高纳税人的短期借贷成本，并对美国的信用评级产生负面影响”。