周二美市盘前偏低 重点谈股神巴菲特相中的数码银行Nubank业绩

星期二（5月16日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期二（5月16日）偏低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌1.70点或0.04％，报4134.60点；纳斯达克100指数期货则起5.70点或0.04％，报13419.20点；道琼斯指数期货也退低69.00点，报33279.60点。

●美国股市隔夜（星期一）收盘时小幅上涨。刚刚发布的制造业数据显示美国经济可能开始放缓，这可能有助于降低通胀，让美联储有理由暂停加息。

●标准与普尔500指数隔夜上升12.20点，闭市报4136.28点。重量级的道琼斯指数则起47.98点，闭市报33348.60点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.55％或73.33点，以13413.51点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是90亿6000万股，比过去20天的111亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：



●Horizo​​n Therapeutics股价在今晚盘前下挫17.16％，报92.99美元。彭博社报道称，联邦贸易委员会预料会提出诉讼，以阻止药剂公司安进（Amgen）以大约280亿美元收购Horizo​​n Therapeutics。后者是以开发罕见的自身免疫性疾病和炎症性疾病的治疗方法而开始受到大型药剂公司注意的。安进股价则在今晚盘前上涨2.85美元，截稿时报236.38美元。

●股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc）隔夜披露已开始投资在消费贷款机构，即第一资本金融公司（Capital One Financial Corp）。这个消息带动第一资本金融股价在今晚盘前交易中上涨5.48美元，截稿时报94.60美元。

●星期二下文我们也来看看之前被股神巴菲特相中的巴西数码银行Nubank的季度业绩。今晚盘前该股起0.34美元，截稿时报6.43美元。

●盘前活跃股按序：Horizon Therapeutics、特斯拉（Tesla）、Home Depot Inc、Palantir Technologies Inc和亚马逊（Amazon）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Nu Holdings股价今年开年以来已经上涨了超过70％。（路透社）

Nu Holdings Ltd（纽约证券交易所代码：NU）

在存户人数稳定增长，以及从每位客户平均赚取的营业额增加的带动下，数码银行Nubank母公司Nu Holdings隔夜公布的第一季度营业额创纪录。值得一提的是，这也是美国股神巴菲特（Warren Buffett）器重并投资的巴西数码银行。

迄今为止，巴菲特投资的Nubank似乎并没有受到全球银行业危机和低迷的影响。这主要是因为它大部分的客户都是来自拉丁美洲国内市场。到目前为止，这个市场的消费者还是继续倾向使用信用卡和申请个人贷款。

今年3月，在美国数家中型银行相继倒闭后，全球银行业的波动性加剧，许多存户纷纷撤回资金，转而把钱放在更高收益率和更安全，甚至是“大到不会倒”的金融机构。Nubank似乎因为这个存户“大风吹”而获益。

根据Nu Holdings截至于今年3月31日的第一季度业绩报告，Nubank的客户增加了450万户，全球客户总数达到7910万户，比去年增加了33％。银行从每个活跃客户取得的月平均营业额（Average Revenue Per Active Customer，简称：ARPAC）也增加到8.60美元，以固定外汇计算是比去年同期增长了30％。

业绩报告也显示，在固定外汇基础上，Nubank的季度毛利增长124％至6亿5090万美元；营业额同比增长近一倍，达到16亿美元的历史新高。在调整后，Nubank的净利是1亿8240万美元，比去年同期的1010万美元明显出色许多。

据了解，巴菲特目前拥有Nu Holdings的1亿零710万股股票。按所持股票数量计算，这是巴菲特的第八大投资项目，也是他美国以外的最大股权持有项目。

Nu Holdings股价今年开年以来已经上涨了超过70％。在Tipranks的四名分析师中，也有三名给予Nu Holdings股“买进”评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是7.63美元。