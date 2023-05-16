热带气旋袭缅甸西部 至少41死

超强热带气旋“摩卡”日前席卷孟加拉和缅甸沿岸地区，死伤人数可能比官方通报的更高，甚至可能过百。

摩卡（Mocha）上星期天（5月14日）以每小时195公里的风速登陆缅甸西海岸若开邦。若开邦附近多个低洼地带被海水淹没、屋顶被掀翻，损失惨重。这是缅甸有史以来遇到的最强气旋之一。

法新社星期二（16日）引述缅甸若开邦的地方领袖说，热带气旋导致当地至少41人死亡。

缅甸灾民和非政府救援组织则告诉路透社，至少有100名罗兴亚难民死亡，另有多人失踪。

强风暴吹倒了通信塔，还损坏了道路等基础设施，加剧了救援难度。救援组织难以估计灾区情况，伤亡人数预计还会攀升。

强风暴过境后，一名女孩在若开邦首府实兑的巴萨拉（Basara）难民营里用水泵汲水。（法新社）

另据印度气象局消息，摩卡在星期一（15日）中午已减弱为热带低气压。

联合国人道协调厅指出，由于国内暴力冲突不断，包括若开邦在内的缅甸西北部原本已有约600万人需要人道主义援助。当地罗兴亚人的生活状况令人担忧，不少避难所的竹制长屋受损，水电供应中断，且由于洪水造成地雷位置移位，在受冲突影响的农村地区，人们还可能面临地雷的致命威胁。

非政府救援组织Partners说： “我们正在加大应对力度，在力所能及的范围内向受影响的罗兴亚难民提供大米和防水布等关键救援物资。”