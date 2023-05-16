OpenAI执行长寻求美国会监管“超过关键能力门槛”的智能产品

美国人工智能公司OpenAI首席执行长星期二（5月16日）在参议院听证会上建议，政府应考虑监管“超过关键能力门槛”的智能产品。

综合路透社和彭博社报道，OpenAl创始人奥特曼（Sam Altman）在AI聊天机器人ChatGPT用户爆发式增长后首次出面说，他将提倡对具有某些“关键能力”的人工智能寻求国会的许可或注册要求。这样一来，美国当局便可要求公司遵守安全标准，例如在AI系统发布前进行测试，并公布结果。

奥特曼虽未明确说明这一监督门槛的标准，但他表明，“对人工智能的监管是至关重要，且是相当明智的”。

近几个月来，各大AI公司先后将愈发智能化的AI工具推向市场，批评者担忧AI技术的高速发展或对社会和人类构成深远的风险。

白宫为此召集了包括奥特曼在内等专家，以商讨人工智能系统的安全性。美国立法者则寻求采取约束行动，旨在不影响技术发展的情况下维护国家安全。

据了解，OpenAI一名工作人员曾提议设立一个美国人工智能监管机构，该机构可被称为人工智能安全和基础设施安全办公室，或称“Oasis”。

不过，奥特曼并未在书面证词中针对设立AI监管机构作出回应。但他指出，美国应制定“一个足够灵活的治理制度，以适应新的技术发展”，并“定期更新适当的安全标准”。

ChatGPT是一种自然语言处理（NLP）技术，使机器能够理解和回应人类对话。它基于GPT-3模型，这是一种深度学习算法，可以对问题和对话生成类似人类的回应。 ChatGPT用于各种应用程序，包括客户服务、虚拟助手和聊天机器人。