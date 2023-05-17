拜登缩短出国行程 麦卡锡称债务谈判有望达成协议

美国总统拜登和国会领袖召开紧急会议后，双方均对达成提高美国债务上限协议有信心，但拜登称“还有工作得做”，并决定缩短他本周的外国行程。

综合路透社和英国广播公司（BBC）报道，拜登和国会领袖包括共和党籍众议院议长麦卡锡、参议院少数党领袖麦康奈尔及民主党籍众议院领袖杰弗里斯和参议院多数党领袖舒默，星期二（5月16日）在白宫进行了一小时的会议。副总统哈里斯也出席。

麦卡锡会后告诉媒体，双方对提高债务上限仍存在很大分歧，但他也说：“在本周末之前达成协议是可能的。要达成协议并不困难。”

白宫称星期二的会议“取得良好进展，双方坦率交换意见”。

白宫说，拜登感到乐观，他认为“只要双方本着诚意进行谈判，并认识到任何一方都不可能得到自己想要的一切，我们一定可以达成一份负责任的两党预算协议”。

但拜登对共和党人不愿考虑增加收入的渠道表示失望，提高对富人和企业的税收以协助其他美国人的计划，是拜登2024年财政预算的关键部分。

如果拜登和国会领袖无法达成协议，美国可能在6月1日就出现有史以来的首次债务违约。

拜登原定星期三（17日）飞往日本参加七国集团（G7）领导人峰会后，将到巴布亚新几内亚与太平洋岛国领导人会晤，然后续程到澳大利亚出席四方安全对话会议。

白宫说，拜登现在决定缩短行程，出席了19日至21日的G7广岛峰会后，他就会返回华盛顿，“以确保国会采取行动”，避免债务违约。