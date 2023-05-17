OpenAI开发者建议 美国政府立新机构监管AI发展

先进聊天机器人ChatGPT创始人呼吁美国立法者规范人工智能（AI）的发展和应用。

英国广播公司（BBC）报道，美国人工智能公司OpenAI总裁奥特曼（Sam Altman）星期二（5月16日）出席参议院司法委员会的听证会，就ChatGPT的潜力和陷阱作证。

在OpenAI开发ChatGPT后的短短几个月内，市场上就出现了好几款这类AI模型。

38岁的奥特曼说，美国政府应该成立一个新的机构，为人工智能公司颁发许可证。

ChatGPT和其他类似的AI程序可以创建极度像人类的答案，但它们在回答问题时，也可能提供大错特错的答案。

现已俨然成为AI聊天机器人代言人的奥特曼并没有回避人工智能引发的伦理问题，并推动政府进行更多监管。

奥特曼说，人工智能的潜力可能和印刷业技术一样巨大，但他也承认人工智能有潜在的危险。

他还承认人工智能可能对经济产生的影响，包括人工智能技术可能取代一些工作岗位，导致某些领域裁员。

奥特曼说：“这将冲击就业机会。我们尽可能非常明白地坦承这一点。”

奥特曼也对人工智能对民主的潜在影响，以及在选举期间可能被用来发送有针对性的错误信息，表示担忧。

像OpenAI这样的公司应接受独立审计

他对成立一个针对人工智能的新机构可以如何监管AI聊天机器人提出几项建议，包括发放或取消人工智能公司的许可证。

他也认为，像OpenAI这样的公司应该接受独立审计。

共和党参议员霍利说，AI聊天机器人可能具有革命性，但这项新技术也像原子弹的发明。

民主党参议员布卢门撒尔说，由AI聊天机器人主导的未来“不一定是我们想要的未来”。

他警告说：“我们需要最大限度地利用它的好处而不是它的坏处。国会现在可以做出一个选择。我们在社交媒体面世时也面对了选择。我们已错过一次机会。”

出席星期二听证会的两党参议员明显都支持成立一个新机构来监管AI聊天机器人这一新兴行业。

然而，技术发展日新月异，立法者对于新机构能否赶得上先进技术的发展仍心存疑问。