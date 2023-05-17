联合国上调今年世界经济增长预期

联合国认为，2023年世界经济状况好于此前预测，将2023年世界经济增长预期从年初预测的1.9%上调至2.3%，将2024年增长预期从2.7%下调至2.5%。

新华社报道，联合国经济和社会事务部星期二（5月16日）发布《2023年世界经济形势与展望》年中更新报告，将2023年中国经济增长预期从年初预测的4.8%上调至5.3%，将美国和欧盟的经济增长预期分别从0.4%、0.2%上调至1.1%、0.9%。

其他主要经济体中，2023年日本经济增长预期低于年初预测；英国和俄罗斯经济将出现萎缩，但萎缩幅度好于年初预测；巴西经济增长预期略高于年初预测。

报告预计，2023年发达经济体将增长1.0%，高于年初预测的0.4%；发展中经济体将增长4.1%，略高于年初预测的3.9%；最不发达经济体将增长4.1%，低于年初预测的4.4%，也远低于实现2030年可持续发展目标所需的7%的年增长率。

报告预计，世界货物和服务贸易2023年将增长2.3%，高于年初预测。但冠病疫情延宕、地缘政治紧张局势和货币政策紧缩等因素将继续制约世界贸易增长。

报告认为，受疫情延宕、乌克兰危机、气候变化、宏观经济形势变化等因素影响，世界经济恐将进入长期低增长阶段。