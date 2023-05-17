马来西亚雪森两州议会或6月底解散

马来西亚六州选举将在近几个月内举行，六州议会何时解散也备受关注。雪兰莪州议会议长黄瑞林说，雪州大臣阿米鲁丁预料将在州议会6月25日自动解散前这么做。森美兰州务大臣阿米努丁说，森州议会预料6月或7月解散。

来自希盟的雪兰莪州务大臣阿米鲁丁、槟城州首席部长曹观友与森美兰州务大臣阿米努丁，以及来自国盟的吉兰丹州务大臣阿末耶谷、登嘉楼州务大臣阿末山苏里，以及吉打州务大臣沙努西2月22日举行会谈，并同意六州在6月最后两周同时解散州议会，但各州到时解散州议会的具体时间则尚未敲定。

雪州议长黄瑞林星期二（5月16日）晚间受询时说：“如果大臣觐见（雪州苏丹）并且获得御准（解散州议会），相信所有事情都将顺利进行。”之前有消息指阿米鲁丁可能在6月第三个星期觐见雪州苏丹沙拉胡丁，并要求解散州议会。

黄瑞林也是雪州适耕庄区州议员。他透露，第14届雪州议会的所有立法项目都已在3月14日召开为期两周的雪州议会中完成。“这意味我为期五年的议长职责已经完成，目前只待解散州议会的最佳时刻。”

此外，森美兰州务大臣阿米努丁星期二透露，森州议会将在6月底解散，他已经告知森州最高统治者端姑慕里兹。他说，这是今年2月与其他五州领导人讨论的结果。

他说：“我们决定在相同月份，但不同日期解散州议会。有的（州属）可能在5月底或6月初，有的可能在6月底或7月初解散。”

至于森州议会解散的确切日期，他说：“我们将在6月初或最迟7月1日（解散州议会）。”