周三美市盘前小幅走高 重点谈特斯拉年度股东大会亮点

星期三（5月17日）重点：

●华尔街市场人士继续关注美国总统拜登与共和党，以及民主党国会领袖就提高债务上限进行的谈判进展，美国华尔街股市主要股指期货星期三（17日）小幅走高。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升14.20点或0.35％，报4124.10点；纳斯达克100指数期货起23.40点或0.17％，报13449.40点；道琼斯指数期货也升高116.60点，报33128.70点。

●在零售连锁商Home Depot隔夜发布业绩时，对公司未来业务作出令人失望的预测，以及美国4月份零售销售数据显示消费者支出开始疲软之后，美国股指隔夜（星期二）收低，再加上市场利率和债务上限谈判前景仍不明朗，打压了整个股市的交易情绪。

●标准与普尔500指数隔夜下跌26.38点，闭市报4109.90点。重量级的道琼斯指数也跌336.46点，闭市报33012.14点。不过以科技股为主的纳斯达克100指数则微起0.09％或12.51点，以13426.01点收市。

●美国股市隔夜的交易继续保持淡静，交易所的总成交量是93亿6000万股，比过去20天的105亿8000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●今晚有两大零售商Target和TJX Companies将陆续在开盘前发布业绩报告。Target股价在今晚盘前升高1.87美元，截稿时报158.78美元；TJX Companies股价也在盘前起0.53美元，报78.75美元。

●Western Alliance Bancorp在隔夜披露截至5月12日的季度里，银行获取的存款超过20亿美元。这个消息带动该股股价在今晚盘前上升2.58美元，截稿时报34.17美元。

●电动车巨头特斯拉（Tesla）隔夜召开年度股东大会。今晚盘前，该股起2.78美元，截稿时报169.30美元。

●盘前活跃股按序：西太平洋合众银行、特斯拉、Western Alliance Bancorp、亚马逊和英伟达。截稿时，除了亚马逊股价微跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

马斯克表示，他没有辞去特斯拉首席执行官一职的计划。（路透社）

特斯拉（Tesla）（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

在隔夜盘后，特斯拉召开了年度股东大会。在大会上，特斯拉针对公司的各个事项，包括：董事会成员、股东对各种措施的投票、长期规划，以及特斯拉前高管回归成为董事会成员等作出报告。

这也是特斯拉第三次在它的德克萨斯州霸级Giga Austin工厂举行年度股东大会。该公司还在大会上分享了有关汽车生产目标和发展方向、特斯拉总体发展蓝图中提到的清洁能源计划，以及全自动驾驶，甚至是Optimus人形机器人的软件开发等事项。

其实今年的常年股东大会举行的日期要比去年提前了好几个月。从各个新闻平台、社交平台上，好一些投资者为此感到不高兴。他们认为，特斯拉没有给他们足够的时间来提出一些需要让股东在大会上投票的事项。虽然如此，隔夜的大会仍有几个值得注意的亮点。

首先是在董事部成员方面。特斯拉的联合创始人和前首席技术官施特劳贝尔（JB Straubel）归巢，而且还被选为特斯拉董事会的新成员。施特劳贝尔是在2019年离开特斯拉，转而去创办了他的电池回收公司Redwood Materials。市场一向来都有业内人窃窃私语，说马斯克性格善变，只有施特劳贝尔在董事会才能够为特斯拉稳定业务。

另一个话题人物是丹霍姆（Robyn Denholm）。她这次是被选为董事会主席，任期三年。过去，丹霍姆和董事会成员因无法“控制”首席执行官马斯克，让他把注意力集中在特斯拉业务上而遭受到批评。好些股东甚至在股东大会之前表明，会投票反对她再次当选董事会成员。虽然如此，她还是中选了。

首席执行官马斯克则“理所当然”连任了他在董事会的位置。在对股东的致辞中，马斯克还宣布启动特斯拉新一代电机计划。他也认为，全球经济在12个月后会开始好转。

不仅如此，马斯克还透露公司正在研发两款新车，其中一款被称为全新的第三代平台；第二款则可能是传闻中Model 3轿车的更新版。马斯克也预计这两款车型每年的销量将达到500万辆。

另一个在股东大会上提出的项目是：“关键人物风险”提案（“Key Person Risk” Proposal）。这个提案谈到继任的问题，也要求特斯拉针对“关键人物和行为以减轻潜在损失”做出明确的报告。其实，这个提案主要是针对马斯克的。这些股东也要求公司制定“明确的继任计划或战略，以减轻马斯克一旦离职的影响”。不过大会股东投票否决了这个提案。与此同时，马斯克也表示他没有辞去特斯拉首席执行官一职的计划。

在特斯拉股东大会精彩上演之际，Tipranks的30名分析师当中，有15名给予特斯拉股“买进”的评级，11名给予“持守”的评级，四名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是202.84美元。