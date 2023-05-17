英荷为乌克兰购F-16战机一事态度模糊

英国和荷兰当局星期三（5月17日）回应有关两国拟组建“国际联盟”为乌克兰采购F-16战机的报道，双方均态度模糊。

综合外电报道，英国国防部长华莱士当天在柏林会见德国国防部长皮斯托里奥斯后说，向乌克兰派遣F-16战机的任何决定都将“取决于白宫”。

荷兰外交部长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）说：“我们还没有达成解决方案……当我们准备好跨过那座桥并准备好沟通此事时，我们才会沟通。”

美媒星期三早些时候报道，英国首相苏纳克办公室发言人在星期二（16日）的声明中说，英国与荷兰领导人同意合作建立一个国际联盟，为乌克兰提供空中作战能力，从采购F-16战斗机到训练如何操作，都会给予全力支持。

华莱士指出，英国没有F-16战机，且不打算从本国台风机队中派谴任何战机，但英国可以帮助“那些希望这么做的人”。

皮斯托里奥斯则补充道，德国“没有训练能力，没有技能，也没有飞机”，因此无法在这样一个联盟中 “发挥积极作用”。

乌克兰方面长期呼吁西方盟国提供F-16战机支持，但至今仍未收到确切回音。

美国总统拜登1月曾直白否认将向乌军提供F-16战机。早前有报道称美军正在训练一批乌军飞行员操作飞行器，但美方当时回应称该训练与F-16战机无关。