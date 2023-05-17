联合国环境署：遵循减塑污染路线图可降八成污染

联合国环境规划署发布的报告显示，如果各个国家和企业利用现有技术进行深入的政策和市场改革，到2040年塑料污染可以减少八成。

环境规划署星期二（5月16日）发布的报告指出，未来几年至关重要，世界必须将塑料制品减半，并削减一次性塑料消费，以遏制环境污染的加重。

法新社报道，塑料的影响越来越受关注，从最深的海沟到最高的山峰珠穆朗玛峰都发现了微塑料碎片。人类的血液、母乳和胎盘中也都能检测到塑料碎片。

这份题为《切断根源：全世界如何终结塑料污染，创造循环经济》的报告在巴黎谈判举行的两周前发布。到时候，近200个国家的谈判代表将在巴黎举行第二轮谈判，旨在于明年达成一项终止塑料污染的协定。

报告简要介绍了结束塑料污染和创造循环经济所需变革的规模和性质，为政府决策和商业行动提供参考信息。它制定了一个基于再利用、回收和材料使用多样化的三管齐下计划，以便到2040年将塑料污染总体减少八成，并将一次性塑料产量减少一半。

2020年，全球产生了约2.38亿公吨的短暂使用的塑料废物，例如货品的包装等。报告指出，时间至关重要：延迟五年实施可能会导致截至2040年塑料污染增加8000万公吨。首先，需要消除导致问题和不必要的塑料，减少问题的规模。

报告援引研究估计，到2040年，塑料的温室气体排放可能占全球排放量的19％。

根据2015年12月联合国气候变化大会通过的《巴黎协定》。各国同意将本世纪全球气温升幅控制在高于1850年至1900年期间平均气温二摄氏度之内，最理想的是把升幅控制在一点五摄氏度之内。塑料导致的温室气体排放可能使得《巴黎协定》的目标无法达成。

联合国新闻中心引述环境署执行主任安德森（Inger Andersen）说：“我们生产、使用和处理塑料的方式正在污染生态系统，给人类健康带来风险，破坏气候稳定。如果能在塑料污染协议的谈判仍在进行中就遵循这一路线图，就能在经济、社会和环境方面取得重大胜利。”

但环境保护组织人士认为，报告所列的计划不够雄心勃勃。报告假设塑料使用量将继续保持在显着水平。绿色和平组织成员小池宏隆说：“他们试图更换管道、阀门或其它任何东西，但他们并没有尝试把水龙头关上……他们不是在谈论减产。”