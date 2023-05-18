蒙大拿州将禁用TikTok 美国首例

美国蒙大拿州星期三（5月17日）签署立法，禁止短视频社交媒体平台、抖音海外版TikTok在蒙州运营，成为美国首个禁止TikTok的州。

路透社报道，蒙大拿州州长吉安福特（Greg Gianforte）称，这项法案将进一步 “保护蒙大拿州人免受中共监视的共同优先事项”。这一立法禁止移动应用商店在蒙州内提供TikTok。

这项禁令将于2024年1月1日生效。蒙州将禁止苹果公司和谷歌的应用商店提供下载。

由中国母公司字节跳动（ByteDance）拥有的TikTok在一份声明中说，这项法案 “通过非法禁止TikTok，侵犯了蒙大拿州人民的第一修正案权利”，并说他们 “将捍卫我们在蒙大拿州内外用户的权利。”TikTok此前一直否认曾与中国政府共享数据，并称如果被要求，公司不会这样做。

人口约100万的蒙大拿州说，如果TikTok违反禁令，可能面临罚款。由于违反了第一修正案规定的用户言论自由权，这项禁令可能会面临许多法律挑战。

因担心中国政府对TikTok的潜在影响，美国一些立法者要求在全国范围内禁用的呼声越来越高。

吉安福特还禁止在政府发放的设备上使用所有收集和向外国对手提供个人信息或数据的社交媒体应用。