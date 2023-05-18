拜登将另外安排太平洋岛屿峰会

因国内债务上限危机而取消访问巴布亚新几内亚，美国总统拜登将在今年安排另一次太平洋岛屿领导人峰会。

路透社报道，政治分析人士说，拜登取消了计划于下星期一（5月22日）在日本举行的七国集团（G7）峰会后对巴布亚新几内亚的短暂访问，这对美国在太平洋岛屿地区的信誉造成了打击；华盛顿正在那里与中国争夺影响力。

在星期三（17日）与拜登一起前往日本的途中，当被问及取消访问的决定是否给北京带来优势时，拜登的高级安全顾问沙利文说，美国看到的是 “太平洋岛屿对美国的需求信号只增不减”。沙利文在空军一号上对记者说，拜登将在今年召集太平洋岛屿的领导人举行一次重要峰会，这将是他在12个月内第二次这样做。

拜登原定于下星期一在巴布亚新几内亚停留三小时，这将是在任美国总统在那里的首次停留，而且巴布亚新几内亚已宣布为他设立公共假日。拜登原定在那里会见18位太平洋岛屿领导人。沙利文说：“他们（太平洋岛屿领导人）显然对总统不会成为有史以来首位前往巴布亚新几内亚的美国总统感到失望。但他们也对一个事实非常清楚，即这位总统在个人与太平洋岛屿的接触方面比以往任何一位总统都做得更多。”

美国债务上限的危机促使拜登推迟了对巴布亚新几内亚和澳大利亚的访问，以使他能更早地返回华盛顿。他本应在悉尼与“四方安全对话”（QUAD）的其他国家--澳大利亚、日本和印度--的领导人会面，但他们现在将在日本会谈。