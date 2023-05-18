美国2022年逾10万人因过量用药致死 历来最多

美国疾病控制和预防中心（CDC）星期三（5月17日）公布初步统计数据显示，2022年美国因过量用药导致死亡的人数达10万9000人，为历来最多。

数据显示，2022年美国因过量用药致死人数达10万9680人，相比2021年10万7622人的数据增长约2%，但增速较之前两年明显下降。2020年和2021年美国因过量用药致死人数年增长分别为30%和15%。

据统计，2022年因过量服用以芬太尼为主的合成阿片类药物导致死亡人数约为7万5000人，较2021年增长4%。因服用可卡因致死人数同比增长11%，因服用冰毒致死人数增长3%。

按照地区来看，23州因过量用药致死人数出现下降，包括毒品问题“热点”西弗吉尼亚州等；艾奥瓦州人数未有变化；另有26州人数出现上升，包括东北部的缅因州、新罕布什尔州以及西部的华盛顿州等。

有专家认为，过量用药致死人数增速放缓意味着社交媒体普及毒品危害、加强对毒瘾患者采取治疗等措施发挥了作用。也有专家认为，冠病疫情“社交隔离”状态的结束是使得2022年数据没有“进一步恶化”的重要因素。但专家同时警告，2018年过量用药致死人数曾下降4%，但2019年则出现反弹，“不能过于乐观”。

据美媒报道，近20年来，美国因过量用药致死人数呈上升趋势，一开始是由于阿片类止痛药，后来是海洛因，到现在主要由非法芬太尼所致。自2000年以来，美国因过量用药致死总人数已超过100万人。据《华尔街日报》报道，在过去几十年间，美国因过量用药致死人数仅在1990年和2018年出现下降。