美国2022年逾10万人因过量用药致死 历来最多

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更新 / 2023年5月18日 11:47 AM
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发布 / 2023年5月18日 11:44 AM
近20年来，美国因过量用药致死人数呈上升趋势，一开始是由于阿片类止痛药，后来是海洛因，到现在主要由非法芬太尼所致。图为被美国芝加哥奥黑尔国际机场海关拦下的含有芬太尼的国际包裹。（路透社档案照片）
近20年来，美国因过量用药致死人数呈上升趋势，一开始是由于阿片类止痛药，后来是海洛因，到现在主要由非法芬太尼所致。图为被美国芝加哥奥黑尔国际机场海关拦下的含有芬太尼的国际包裹。（路透社档案照片）

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美国疾病控制和预防中心（CDC）星期三（5月17日）公布初步统计数据显示，2022年美国因过量用药导致死亡的人数达10万9000人，为历来最多。

数据显示，2022年美国因过量用药致死人数达10万9680人，相比2021年10万7622人的数据增长约2%，但增速较之前两年明显下降。2020年和2021年美国因过量用药致死人数年增长分别为30%和15%。

据统计，2022年因过量服用以芬太尼为主的合成阿片类药物导致死亡人数约为7万5000人，较2021年增长4%。因服用可卡因致死人数同比增长11%，因服用冰毒致死人数增长3%。

按照地区来看，23州因过量用药致死人数出现下降，包括毒品问题“热点”西弗吉尼亚州等；艾奥瓦州人数未有变化；另有26州人数出现上升，包括东北部的缅因州、新罕布什尔州以及西部的华盛顿州等。

有专家认为，过量用药致死人数增速放缓意味着社交媒体普及毒品危害、加强对毒瘾患者采取治疗等措施发挥了作用。也有专家认为，冠病疫情“社交隔离”状态的结束是使得2022年数据没有“进一步恶化”的重要因素。但专家同时警告，2018年过量用药致死人数曾下降4%，但2019年则出现反弹，“不能过于乐观”。

据美媒报道，近20年来，美国因过量用药致死人数呈上升趋势，一开始是由于阿片类止痛药，后来是海洛因，到现在主要由非法芬太尼所致。自2000年以来，美国因过量用药致死总人数已超过100万人。据《华尔街日报》报道，在过去几十年间，美国因过量用药致死人数仅在1990年和2018年出现下降。

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