美国将追究外交车队在尼日利亚遇袭肇事者责任

美国外交机构车队在尼日利亚遇袭致四人死亡。美国国务卿布林肯强烈谴责此次袭击事件，称将追究肇事者责任。

布林肯星期三（5月17日）在声明中说，将与尼日利亚执法部门密切合作，寻求将肇事者绳之以法。“我们还不知道袭击的动机，但我们目前没有看到有迹象表明袭击是专门针对总领馆。”

报道称，布林肯证实了尼日利亚警方的说法，称此次事件造成至少四人死亡。他还透露，事发当时，美外交机构车队正准备前往参观一个受美方资助，应对洪水的项目。

尼日利亚警方星期二（16日）证实，美国驻尼日利亚拉各斯总领馆一支车队当天在尼东南部遭到不明身份武装人员袭击，造成四人死亡、三人被绑架。阿南布拉州一名警方发言人在声明中说，袭击者在当地奥格巴鲁区一条公路上向美方车队开火，导致两名领馆当地雇员和两名负责车队安保的警察死亡，另有两名警察和一名车队司机被绑架。事发时没有美国公民在车队中。目前仍无组织或个人宣称对这起袭击事件负责。

此外，尼日利亚当局星期二说，有枪手前一天袭击了中北部的村庄，造成29人死亡，房屋被夷为平地。当地政府当即宣布实施24小时宵禁。

尼日利亚近来发生多起武装袭击事件。一些武装团体以安全措施不足的村庄为目标，杀害或绑架居民和旅行者以索取赎金。