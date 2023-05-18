欧洲多国表态不会向乌克兰提供战斗机

英国国防部长华莱士星期三（5月17日）在访问德国柏林期间否认了有关英国正在努力为乌克兰配备战斗机的报道。

华莱士说，英国不会向乌克兰提供战斗机，“我们能做的就是提供训练和支持”。按照华莱士的说法，相关培训目的是让乌克兰飞行员未来拥有驾驶西方战斗机的能力。

德国国防部长皮斯托留斯当天在与华莱士的会晤后，同样证实德国联邦国防军不会向乌运送战斗机。他在联合记者会上说，德国不能在这一问题上“发挥积极的作用”，而且“这并非柏林将决定的问题”。皮斯托留斯指出，联邦国防军既没有相关储备，也没有相关能力。

皮斯托留斯会见华莱士时，双方重点就对乌军事支持的协调、双边合作以及未来在非洲的投入交换了意见。

波兰无法向乌克兰提供F-16战斗机

同一天，正在冰岛参加欧洲委员会国家元首和政府首脑会议的波兰总统杜达说，由于缺乏足够数量的先进战斗机，波兰无法向乌克兰提供F-16战斗机，但将继续为其提供其他军事支持。

杜达在受访时说，“波兰拥有的F-16战斗机数量不足以提供给乌克兰”。同时他强调，波兰已准备好培训乌克兰飞行员。

据波兰通讯社报道，目前波兰约有48架F-16战斗机，但并非所有战机都能随时投入战斗。目前，波兰已经向乌克兰转让了八架米格-29战斗机，并准备再捐赠六架。

三天前，乌克兰国防部长顾问萨克说，希望获得40至50架F-16战机，组成三至四个中队保卫领空免受轰炸。