马国在边境油站试行无补贴燃油政策

马来西亚政府每年耗费巨资补贴燃油，对政府构成沉重的财务压力，相关走私活动也屡禁不止。当局于是在马国靠近泰国边境的特定油站，展开无补贴油站燃油试点计划，让这些油站售卖完全没有补贴的Ron 95汽油和柴油，结果发现效果不错而有意扩大实施。

无补贴油站是由国内贸易及生活成本部（KPDN）负责的计划。当局先在玻璃市的巴东勿刹及旺吉辇的两家油站开始这项计划。马国政府禁止外国车辆购买受补贴的燃油。

当局发现参与试点计划的油站售卖的Ron 95汽油和柴油量都增加了。这是因为马国无补贴燃油的价格仍比泰国同类燃油低，许多开车入境马国的泰国民众都添购燃油后才返回泰国。

副首相阿末扎希星期四（5月18日）在国家生活成本行动理事会会议后的记者会上透露，政府在马泰边界推行的无补贴油站试点计划已见成效，并为国家省下约500万令吉（约148万新元）的Ron 95汽油和柴油补贴资金。

他说：“首两个月的报告显示，（玻璃市）受补贴的柴油与Ron95汽油的销量减少13.2%及15.7%。然而，两家无补贴油站的柴油销量增加14.75%，Ron95汽油销量则增加43.27%。”

他指出，无补贴Ron95汽油售价为每公升3.05令吉，柴油则为每公升3令吉。“这些价格都比泰国便宜。泰国的Ron95汽油每公升售价4.62令吉，柴油则每公升4.24令吉。”

他也指出，由于实施成效不错，国内贸易及生活成本部计划将无补贴油站措施扩展到吉兰丹、吉打、霹雳、砂拉越、沙巴和柔佛。