拜登与巴新总理通电话 美代表团将访巴新

巴布亚新几内亚总理马拉佩说，美国总统拜登已与他通电话。美国国务卿布林肯将代替拜登访问巴新，美国高级代表团与印度总理莫迪将于下星期一（5月22日）在巴新会见太平洋岛屿国家领导人。

路透社报道，马拉佩星期四（18日）在一场新闻发布会上说，拜登直接拨通了他的手机，在通话中向他表达了对原定会晤取消的诚挚歉意。

马拉佩说，拜登称美国国务卿布林肯将代替他访问巴布亚新几内亚，还邀请马拉佩出席9月的美国-太平洋岛屿国家领导人峰会。

拜登原定于下星期一访问巴布亚新几内亚，却因国内债务上限危机而取消访问，并在今年安排另一次太平洋岛国领导人峰会。

马拉佩称，与美国的防务合作协议已经由巴新政府的律师进行审查，并将于下星期一签署，然后提交给议会。

一些反对派政治家批评该协议可能会破坏巴新与中国的贸易，但马拉佩说，美国的协议不会影响巴新“与所有人为友，不与任何人为敌”的外交政策。

包括巴新和斐济在内的太平洋岛屿国家领导人将于下星期一在巴新会见印度总理莫迪，以及美国派出的一支高级代表团，就“对该地区和美国至关重要的合作领域及挑战”进行会谈。

斐济总统办公室发布声明称，有关气候变化、保护海洋资源和经济增长的行动将成为本次会谈的优先议程，并强调“这次会议彰显美国和太平洋地区深厚的历史和人民之间的联系”。