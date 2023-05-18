周四美市盘前小幅走高 重点谈零售连锁商Target季度业绩

星期四（5月18日）重点：



●美国华尔街股市主要股指期货星期四（5月18日）小幅走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升8.30点或0.20％，报4167.10点；纳斯达克100指数期货起23.50点或0.17％，报13612.80点；道琼斯指数期货则起19.30点，报33440.10点。

●美国联邦债务上限可能很快达成协议，市场情绪开始乐观，再加上许多银行股开始反弹，带动美国股市在隔夜（星期三）大幅上涨。

●标准与普尔500指数隔夜上升48.87点，闭市报4158.77点。重量级的道琼斯指数也大幅度上升408.63点，闭市报33420.77点。以科技股为主的纳斯达克100指数起了1.22％或163.25点，以13589.26点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是103亿5000万股，比过去20天的105亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：



●全球最大零售商沃尔玛将在星期四晚上盘前发布业绩。沃尔玛股价在盘前上升0.33美元，截稿时报149.86美元。

●市场盛传，美光科技公司（Micron Technology Inc）将从日本政府那边获得约2000亿日元（约14.5亿美元）的财政津贴，以协助日本制造下一代的存储晶片。美光科技股价在星期四晚上盘前上升1.46美元，截稿时报66.38美元。

●流媒体巨头网飞（Netflix Inc）隔夜在与广告商聚会时透露，最近该公司推出的较低订阅费，包括商业广告的配套，已经在全球拥有接近500万户的月活跃用户。这个消息带动网飞股价在星期四晚上盘前起4.19美元，截稿时报344.15美元。

●星期四下文我们来看看零售连锁商Target的季度业绩。星期四晚上盘前该股下跌1.25美元，截稿时报159.71美元。

●盘前活跃股按序：西太平洋合众银行、特斯拉、英伟达（Nvidia）、Palantir Technologies Inc和C3.ai Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

美国零售商普遍面临的另一个挑战是有组织的零售盗窃。Target估计因为这些盗窃，盈利能力减少了超过10亿美元。（法新社）

Target Corporation（纽约证券交易所代码：TGT）

虽然零售连锁商Target隔夜发布的季度业绩，销售额同比几乎持平，集团高管们也承认消费者开始对开支更谨慎，但是因为消费者转向购买了更多的必需品，让Target的盈利表现仍稍微超越了华尔街分析师的平均预测，带动了该集团股价在隔夜上涨2.58％。

不过在发布业绩的同时，Target高管也预测当前季度的整体销售将会保持低迷，可比销售额（comparable sales）甚至会以低个位数的幅度下降。虽然如此，这家大型零售商仍坚持它之前对全年业绩的展望，并预计本财年的可比销售额可能下降低个位数，或是以低个位数增长；全年每股盈利预料会介于7.75美元至8.75美元之间。

首席执行官康奈尔（Brian Cornell）说，即使现在的消费者已经少买非必需品，Target仍然还是有能力吸引到他们来购买杂货、日常必需品和当下流行的商品。

根据Target截至4月29日的第一季度业绩报告，集团营业额是253亿2000万美元，每股净利是2.05美元。而Refinitiv搜集到的分析师平均预估数字则是营业额252亿9000万美元，每股净利则是1.76美元。以这两个数字做比较，Target的季度业绩算是超标的。

不过与2022年同时期比较，Target的第一季度净利是从10亿1000万美元或每股净利2.16美元，下降至9亿5000万美元或每股净利2.05美元。营业额则较一年前的251亿7000万美元略增近1％。

集团首席增长官亨宁顿（Christina Hennington）说：“今年2月份的销售额最为强劲，3月份开始减弱，而在接近4月底时整体消费情况是又进一步走软。”

在众多产品类别当中，美容品的销售表现是最强劲的，销售额同比增长了十几巴仙。食品和饮料类则以高个位数增长。在保健品和宠物用品的支持下，家庭必需品销售额也以低个位数增长。

追溯回2022年这个时候，Target不但要应付更高的运费，而且也面对疫情的“热门产品”如自行车和厨具等在疫情逐渐消退后囤积在货架上和仓库的问题。所幸Target的运费已开始下降，旗下各分店因存款过剩的降价促销活动也减少，让它的营运逐步重回正轨的迹象。不过根据Target高管在2月份发表的谈话，Target的营运盈利率可能要等到下一个财政年度或更迟时候才会恢复到疫情前的水平。

除了谈到正常的业务之外，康奈尔也提出了美国零售商普遍面临的另一个挑战：有组织的零售盗窃。他说：“Target因为这些盗窃，盈利能力减少了超过10亿美元。而且很不幸的是，我们商店和整个零售业面对的暴力事件还在增加。”

虽然如此，Tipranks的24名分析师当中还有14名给予该股“买进”的评级，10名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是180.92美元。