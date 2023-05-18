拜登岸田文雄广岛会晤

日本首相岸田文雄星期四（5月18日）在日本广岛与美国总统拜登举行会晤。

路透社报道，美国白宫星期四发布声明指出，拜登和岸田文雄在会上讨论了两国如何进一步加强防务和经济合作，决心继续支持乌克兰抵御俄罗斯的野蛮和非法入侵，并承诺为应对区域安全挑战展开密切合作。

拜登称美日联盟是地区和平与繁荣的基石，并重申了美国利用其全部能力扩大威慑的承诺。

两位领导人谈及朝鲜核导和中国胁迫行为等区域安全问题，强调美日反对任何以武力改变现状的企图，并重申决心维护台湾海峡的和平与稳定。

双方表示支持亚细安的中心地位，并强调在印太地区加强多边合作的重要性，特别是与韩国、包括澳大利亚和印度在内的四方安全对话国家（Quad nations）、东南亚和太平洋岛屿国家的合作。

拜登和岸田还承诺将继续深化双边关系，以推进双方对自由和开放的印度太平洋的共同愿景。

中国方面则对G7涉华议题表示不满。中国驻日本使馆公使杨宇星期四评论称，中方对近期种种迹象反映出的峰会涉华消极动向表示严重关切，敦促东道国日本切实妥处峰会涉华因素。

另据日本共同社报道指出，这是两人1月在美国华盛顿之后，再次举行首脑会谈。

岸田称将在峰会上展现G7坚持国际秩序的意志，并与拜登就美日在人工智能（AI）等尖端技术领域展开合作达成共识。

此外，双方一致认为对面临粮食危机和能源问题的全球南方国家提供援助十分重要。