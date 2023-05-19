德桑蒂斯挑明特朗普难再当选 “只有拜登和我”有机会

知情者称，美国共和党籍佛罗里达州州长德桑蒂斯预计将在下周，正式宣布参加2024年总统选举。根据一段电话录音，德桑蒂斯私下向共和党的大金主表明，前总统特朗普无法再次赢得总统选举。

《纽约时报》听到德桑蒂斯星期四（5月18日）在共和党一场活动中的这段讲话录音。这场活动是由支持德桑蒂斯的“超级政治行动委员会”（Super PAC）举办。

德桑蒂斯当天下午通过电话，告诉出席这场活动的共和党大金主和支持者，在明年的总统选举中，只有三个人具备条件，而他是唯一有能力赢得共和党党内初选和全国选举的人。

这是德桑蒂斯迄今为止，最直接挑明将与特朗普争夺大位的讲话。

德桑蒂斯告诉捐助者：“目前来看，只有三个人具备条件。那就是拜登、特朗普和我。”

但德桑蒂斯进一步说：“在这三人之中的两人，有机会成为下一任总统，那就是拜登和我。摇摆州的所有数据显示，这次选举对前总统（特朗普）并不利，他恐怕无法力挽狂澜，因为他没有办法改变人们对他的看法。”

迈阿密下星期四（5月25日）将举行一场大型筹款集会。三名熟悉德桑蒂斯盘算的人透露，德桑蒂斯预计将在这场集会之前，正式向联邦选举委员会提交竞选文件，宣布他的候选资格，并通过25日的筹款集会展示他背后的财力。

德桑蒂斯在正式宣布竞选总统后才可以展开竞选筹款活动。