政府现金告急加剧市场担忧 拜登团队称谈判取得“稳步进展”

美国政府手头上可用于支付账单的现金额，已触及2021年12月以来的最低水平。而白宫官员说，总统拜登的谈判团队称，与众议院议长麦卡锡团队的谈判“取得稳步进展”。

综合彭博社与路透社报道，星期四（5月18日）发布的数据显示，截至5月17日，美国财政部现金余额降至683亿美元（约920亿新元），此前一天为946亿美元，上周末为1400亿美元。

这加剧了市场的担忧，若白宫和国会领袖无法就提高或暂停政府债务上限达成协议，美国下月初就会陷入耗尽资金的困境，引发美国首次债务违约。

美国白宫官员说，正在日本参加七国集团（G7）峰会的拜登，星期五与他的债务上限谈判团队举行了电话会议。

其中一名官员说：“总统的团队告诉他，双方谈判正在取得稳步进展。”这名官员还说，拜登对国会领袖采取行动防止美国债务违约，依然抱有信心。

为化解联邦债务上限危机，拜登星期天就会返回华盛顿，他原定在G7峰会结束后，续程到巴布亚新几内亚和澳大利亚。

麦卡锡星期四说，他已看到双方可达成协议的“途径”，并暗示最早可能下周就能进行表决。这是麦卡锡迄今为止就债务上限谈判做出的最正面表态。

美国副总统哈里斯和白宫经济顾问雷纳德同日则再次警告，美国债务违约将使美国经济陷入衰退。