媒体消息称塞浦路斯已撤销刘特佐的护照

有消息指，地中海岛国塞浦路斯政府决定撤销一个马来西亚发展公司贪腐案通缉犯刘特佐的护照。

“当今大马”报道，《塞浦路斯邮报》（Cyprus Mail）引述知情人士称，塞浦路斯内阁是基于内政部长尼科斯努里斯（Nicos Nouris）的建议，而决定褫夺刘特佐的公民权。

另据塞浦路斯通讯社（CNA）的消息，塞浦路斯内阁是在内政部获得有关刘特佐的新信息后，作出这个决定。

报道指出，截至今年3月，塞浦路斯政府并未掌握褫夺刘特佐公民权的足够证据，其内政部后来联系国际刑警组织，并取得了更多的资料。

根据国际刑警组织提供的资料，塞浦路斯内政部建议政府撤销刘特佐的护照。

刘特佐于2015年取得塞浦路斯护照。他被指为一马公司丑闻的幕后黑手，在缺席情况下，在美国和马来西亚的法庭被提控。

目前，刘特佐正面对多国的通缉。

塞浦路斯为欧盟成员国，持有塞浦路斯护照，可以在欧盟国家居住、工作、学习和从商等，并享受欧盟公民权益。塞浦路斯在2013年金融危机后启动“黄金护照”计划。这项计划在2019年中止，欧盟曾要求各成员国加强对非欧盟国家公民的背景调查，因为担忧“黄金护照” 沦为犯罪集团和官员洗钱的后门。

塞浦路斯政府成立了调查委员会调查“黄金护照”项目，结果发现2007年至2020年授予的6779个公民权中，53％属非法。