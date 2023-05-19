柬埔寨反对派领袖指7月大选为“假选举”

柬埔寨反对派领袖桑连西指柬埔寨两个月后的大选，是一个“虚假骗局”。

路透社报道，自我流放海外的桑连西（Sam Rainsy）星期五（5月19日）在印度尼西亚首都雅加达，出席一场关于东南亚新闻自由的活动。

桑连西在活动上发言时，称柬埔寨7月的全国大选将是一场“假选举”，原因很简单，因为这场选举没有任何反对党参加。

桑连西说 ，柬埔寨实际上是在推行“一党制”。

本周早前，柬埔寨的唯一反对党烛光党，被指没有正确提交参选文件，被选举委员会撤销了竞选资格。

柬埔寨选委会星期一发表声明，宣布取消烛光党参加7月23日全国大选的资格。这意味着在大选中，执政党柬埔寨人民党几乎没有对手。社运人士和外交官员警告，长期担任首相的洪森对反对派的打压可能会破坏柬埔寨的民主进程。

桑连西星期五呼吁民主国家，不要承认柬埔寨大选和长期担任柬埔寨首相的洪森的合法性。

路透社试图向柬埔寨政府寻求置评，但未能立即与柬埔寨政府发言人取得联系。

桑连西是柬埔寨前救国党党魁。2015年11月，桑连西被控诽谤与煽动社会动乱等罪名，他过后自我流放到法国。柬埔寨最高法院于2018年7月大选前解散救国党。

柬埔寨第七届国会选举将于7月23日举行投票。