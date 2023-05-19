周五美市盘前小幅走高 重点谈全球最大零售商沃尔玛的业绩

星期五（5月19日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期五（5月19日）小幅走高。在7时45分截稿时，标准与普尔500指数期货微升4.30点或0.10％，报4202.30点；纳斯达克100指数期货起15.40点或0.11％，报13850.00点；道琼斯指数期货则起21.20点，报33557.10点。

●美国股市隔夜（星期四）收高。美国债务上限可能在几天内达成协议，让市场的乐观情绪升温。全球最大零售商沃尔玛（Walmart Inc）对年度营业额乐观的预测也给予市场额外的提振。

●标准与普尔500指数隔夜上升39.28点，闭市报4198.05点。重量级的道琼斯指数也起115.14点，闭市报33535.91点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是显著上升1.81％或245.35点，以13834.62点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是104亿9000万股，比过去20天的106亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●迪士尼（Walt Disney）将于今年9月关闭它在奥兰多的星球大战主题豪华酒店。虽然只开业不到两年，但是在迪士尼大刀阔斧削减成本之际，这家酒店也面对结业的命运。不仅如此，迪士尼隔夜也宣布取消在佛罗里达州发展总值10亿美元企业园区的计划。迪士尼股在今晚盘前下跌0.69美元，截稿时报93.07美元。

●股神巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc）隔夜披露，该公司再次进场吸购西方石油（Occidental Petroleum）更多股份。根据提交给SEC的文件，它是在5月16日至18日之间，以约2亿零100万美元的价格购买了346万股西方石油的股票。该股在今晚盘前上升0.63美元，截稿时报58.88美元。

●虽然中国电商巨头阿里巴巴的季度盈利超出预期，但因为该公司会把旗下备受重视的云部门剥离，让它成为独立业务，让阿里巴巴股价在今晚盘前下跌0.94美元，截稿时报84.83美元。

●星期五下文我们来看看全球最大零售商沃尔玛的最新季度业绩。今晚盘前该股无起落，截稿时报151.47美元。

●盘前活跃股按序：Palantir Technologies、Foot Locker、特斯拉、亚马逊和西太平洋合众银行。截稿时，除了Foot Locker股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

沃尔玛高管预计，集团本财年的净销售额将取得约3.5％的增长。（法新社）

沃尔玛（Walmart Inc）

（纽约证券交易所代码：WMT）

杂货业务强劲抵消了服装和电子产品销售的疲软，让全球最大零售商沃尔玛隔夜发布的今年第一财季销售额不仅增长近8％，集团高官们还上调了对全年业绩的预测。在盈利和营业额都超出预期的提振下，沃尔玛股价隔夜走势偏高。

沃尔玛高管说，上调全年业绩预测是要反映盈利会比预期好。他们说，现在预计本财年的净销售额将取得约3.5％的增长。他们预计全年调整后的每股盈利会在6.10美元至6.20美元之间。这个预估数字也大致符合Refinitiv收集到的分析师平均预测。

首席财务官雷尼（John David Rainey）说，现在的消费者购买的非必需品越来越少。他们都在等待促销，然后才购买像电视等高价商品。消费者也开始转向购买价格较低的商品，例如购买较小盒装的麦片等。虽然如此，消费者仍在消费。

雷尼说：“我们在这些发布的经济指标中看到消费者确实承受了一些压力，但是整体的韧性让我们感到惊讶。我认为，这在一定程度上可能是因为我们今时今日的资产负债表已经比疫情时强得多了。”

根据沃尔玛截至今年4月底的第一季业绩报告，集团营业额从去年同期的1415亿7000万美元增至1523亿美元；每股盈利则是1.47美元。Refinitiv收集到的分析师平均预测则是营业额1487亿6000万美元，调整后每股盈利1.32美元。

沃尔玛的季度业绩其实给了投资者一个美国消费者消费模式的最新快照。本星期较早前其他大型零售连锁商如：Home Depot和Target也先后表示，现在的消费者越来越少购买的大件商品和非必需品。但是消费者却愿意为必需品支付了更高的费用。例如，Home Depot的客户就会开始选择较小的家居项目；Target的客户则转向购买了更多的必需品，而选择跳过家居用品和服装。

雷尼说，沃尔玛的销售额也反映了这个大趋势。而与一些竞争对手不同的是，作为美国最大的杂货商，沃尔玛非常“适合”这种市场改变。

沃尔玛在美国的年度销售额有将近60％是来自杂货的。因此当消费者转向购买杂货和必需品之际，作为美国最大的杂货商，沃尔玛是非常“适合”这种新改变的。（法新社）

他说：“沃尔玛在美国的年度销售额有将近60％是来自杂货的。在本季度美国的一般商品销售额下降了中个位数，但是食品和消费品的销售额却增长了两位数。”

不仅如此，通胀也让沃尔玛吸引到了更年轻和更富有的常客。在这些利好因素支持下，在Tipranks的29名分析师当中，就有24名给予沃尔玛股“买进”的评级，五名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是165.64美元。