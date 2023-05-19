日媒：为顾及美国 日政府不许媒体进入广岛核爆资料馆

七国集团（G7）峰会星期五（5月19日）首次在原子弹爆炸地广岛举行，但日媒称，日政府不允许媒体记者随七国首脑进入广岛市核爆资料馆，以顾及盟友美国的国内舆论。

共同社报道，广岛核爆资料馆的玻璃窗上，都被贴上白色遮挡物，以防媒体从外面拍摄内部情况，记者媒体人员也不被允许入内。

2016年5月，美国时任总统奥巴马作为在任美国总统首次访问了广岛，并参观了广岛市核爆资料馆。奥巴马还在此行中与核爆受害者拥抱，留下日美“和解”的印象。

不过，日当局虽公布了七国首脑在资料馆内与核爆受害者对话内容，却未公开美总统拜登等关键首脑与受害者会晤时的表情和反应。

为了向七国首脑传达有关核爆炸的真实情况，外界也十分关注日当局向首脑们展示了那些内容。不过，在日政府的新闻稿中，只写有“首相岸田文雄介绍了展示内容”，并未提及更多详情。

日本政府相关人士指出，当局选择保密资料馆内的情形，背后不仅是顾及美国的舆论，还考虑到日本对中国和朝鲜的安保战略。

知情人分析说：“若外界误以为美国无论如何都不会使用核武器，对依赖核威慑的日本也有恶劣影响。”

路透社同日引述一份公报称，七国集团领导人将在星期天（21日）发布的终版公告中宣布，他们将“致力于通过采取现实、务实和负责任的方法，实现一个没有核武器的世界，使所有人的安全不被影响”。