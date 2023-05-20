拜登态度反转 支持为乌飞行员提供F-16培训

美国总统拜登改变立场，将允许乌克兰飞行员接受F-16战机的培训，并计划批准其他国家将美国制造的F-16战机转移到乌克兰。

这对寻求增强防空能力的基辅来说是一大支持，将显著提升乌克兰的战斗力。

综合路透社和彭博社报道，拜登星期五（5月19日）在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会上，将这个决定告诉其他G7领导人。

美国官员说，F-16战机联合培训计划将在几周内启动，并在乌克兰以外的欧洲地点进行，训练和交付F-16战机的时间最快为18个月。

其中一名官员说：“参与这项计划的国家联盟将决定何时提供战机，将提供多少架，以及由谁提供。”

虽然这名官员没有说明哪些国家将参与，但英国首相苏纳克说，英国将与荷兰、比利时和丹麦合作，“让乌克兰获得它所需要的空中作战能力。”

英国、比利时和荷兰对拜登的决定表示欢迎。

丹麦国防部在拜登宣布决定后说，它已做好提供F-16战机，供乌克兰飞行员接受培训的准备。丹麦为北约成员国之一。

自从俄罗斯入侵乌克兰以来，一些美国国会议员一直敦促政府帮助乌克兰加强防空能力，包括提供战斗机和其他形式的空中支援。但涉及到F-16战机时，政府拒绝了请求，称培训乌克兰飞行员需要时间，交付需要更长时间。

美国还担心提供F-16战机会占用过多国会拨付的乌克兰军援资金。拜登也担心，提供F-16战机可能被视为挑衅或升级战争。