美国债务谈判一度中断 共和党称白宫拒绝让步

美国白宫和共和党国会代表的联邦债务谈判星期五（5月19日）一度被共和党喊停，称白宫代表拒绝对削减开支做出让步，令金融市场精神紧绷。

但众议院议长麦卡锡过后告诉媒体，与白宫的谈判于当天晚上恢复。

白宫一名官员在媒体报道谈判陷入僵局后说，如果双方本着诚意进行谈判，并认识到大家都不可能得到自己所要的一切，双方仍有可能就债务上限达成协议。

综合《纽约时报》和路透社报道，白宫与共和党代表星期五早上的闭门会议开始后不久，共和党代表便突然离开。一名共和党领袖称，是时候“按下暂停键”，并抱怨总统拜登的团队不讲理，谈判无法取得任何进展。

这对避免美国在6月1日出现债务违约的努力来说是一个挫折。

而由极端保守派组成的众议院自由核心小组，星期四（18日）呼吁共和党人应停止与拜登谈判，并坚持维护他们推动的一项立法，以大幅削减开支作为提高联邦债务上限的交换条件。这项立法在民主党控制的参议院肯定不会通过。

在白宫与共和党代表的会议中断了多个小时后，麦卡锡接受福克斯商业新闻电视台访问时说：“我们将在今晚恢复谈判。”

白宫受询时没有立即做出回应。

在麦卡锡发表讲话后不久，有人看到拜登和麦卡锡的团队进入一国会会议室。两方人员都没有回应记者的提问。

现在距离6月1日已不到两周时间，美国财政部已经警告，联邦政府的现金即将耗尽，到时将触发美国的首次债务违约，这将波及全球经济。