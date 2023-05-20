泽连斯基出席G7峰会 特别希望与莫迪和卢拉会面

乌克兰总统泽连斯基飞越将近9000公里，亲自到日本广岛出席七国集团（G7）峰会，一个主要目标，就是与巴西和印度等国家的领导人面对面交谈，这些国家都对俄罗斯入侵乌克兰采取了中立立场。

彭博社报道，本届G7峰会东道国日本邀请了多个非G7国家元首参加峰会，包括澳大利亚、巴西、科摩罗、库克群岛、印度、印度尼西亚、韩国和越南。

G7国家和乌克兰的官员透露，泽连斯基特别希望与印度总理莫迪和巴西总统卢拉会面。

俄乌战争爆发后，印度加强了对俄罗斯能源的采购，并继续向莫斯科寻求购买武器。泽连斯基定星期六（5月20日）与莫迪会面。

另外，熟知相关情况的巴西官员说，泽连斯基也正式要求与卢拉会面，卢拉尚未回应。

一名巴西官员说，与任何领导人坐下来谈都没有问题，但绝不应强人所难，并指泽连斯基临时宣布出席G7峰会，对于受邀出席的非G7国家来说，是一个潜在的“陷阱”。

另据路透社报道，媒体星期六问美国白宫国家安全顾问沙利文，总统拜登会不会向卢拉和莫迪施压，或敦促他们对中国和俄罗斯持更强硬的态度，沙利文说：“我认为用‘施压’这个词是错误的。这不是拜登总统与这些与他有着深厚关系的重要领导人的相处方式。”

沙利文说，拜登将会就乌克兰和“神圣不可侵犯”的主权与领土完整议题，与卢拉和莫迪进行对话。