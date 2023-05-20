世卫：慢性病的伤害巨大且不断增加

世界卫生组织发布的2023年《世界卫生统计》报告指出，近年来关键健康指标的进展停滞不前，报告还提醒人们注意非传染性疾病和气候变化日益严重的威胁。

世界卫生组织星期五（5月19日）发布的这份数据截至2022年的报告强调，与2000年至2015年的趋势相比，近年来关键健康指标的进展停滞不前。报告呼吁各国进行协调，加强应对措施。

联合国新闻中心报道，报告记录了冠病疫情对全球健康造成损失的最新数据，这些损失导致可持续发展目标的进展持续下降。2020年至2021年间，冠病在全球造成了3.368亿年的生命损失，这相当于每多死亡一人平均损失22年的生命。

自2000年以来，孕产妇和儿童的死亡人数分别下降了三分之一和二分之一。爱之病、结核病和疟疾等传染病的发病率也有所下降，因非传染性疾病和受伤而过早死亡的风险也有所降低。这些进展使全球预期寿命从2000年的67岁增加到2019年的73岁。

世卫组织总干事谭德塞说：“报告就非传染性疾病的威胁发出了严峻的信息，这些疾病对生命、生计、卫生系统、社区、经济和社会造成了巨大且日益严重的损失。该报告呼吁各国大幅增加对健康与卫生系统的投资，以重回实现可持续发展目标的轨道。”

数据显示，尽管总体健康状况有所改善，但非传染性疾病每年造成的死亡比例一直在增长，目前每年因疾病死亡的人中有近四分之三是由于非传染性疾病导致。

如果这种趋势持续下去，预计到本世纪中叶，非传染性疾病将占每年9000万死亡人数的86%左右，即其中7700万的死亡将归因于非传染性疾病。自2019年以来，绝对数字增加了近90%。

尽管吸烟、饮酒、暴力、不安全的水和卫生设施以及儿童发育迟缓方面的健康风险有所减少，但进展仍不足，空气污染等问题的风险仍然很高。正在上升的肥胖的患病率没有逆转的迹象。

