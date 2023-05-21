债务谈判陷僵局 拜登拟再与麦卡锡通话

美国白宫和共和党国会代表至今未就提高债务上限达成共识，正在日本出席广岛峰会的总统拜登拟在星期天（5月21日）与众议院议长麦卡锡通话，以尽早促成谈判。

综合彭博社和路透社报道，一名白宫官员透露，拜登在白宫代表报告谈判未取得进展后，计划在七国集团（G7）峰会结束后，于华盛顿时间星期天上午与麦卡锡进行通话。

麦卡锡星期六（20日）表明，当总统仍在海外时，谈判僵局不太可能得到解决。

针对当前的谈判僵局，麦卡锡指白宫代表“又变卦了”，拒绝对削减开支做出让步。他说：“他们实际上想花的钱比我们今年花的还多……我们必须减少今年的开支。”

两名知情人透露，共和党代表拒绝了白宫的一项提议，该提议将使2024年的非国防和国防可支配支出与2023财年持平。麦卡锡曾多次表明希望削减非国防开支，但民主党人认为，在通货膨胀下，保持拨款持平相当于有效削减。

白宫发言人让-皮埃尔则说，共和党人在星期五（19日）晚上提供了自己的提议，但该方案包含“一套极端党派要求，不可能在国会两院通过”。虽然谈判进程不畅，但她仍对谈判进程保持“乐观”态度。

眼下距离6月1日债务违约仅剩12天，美国财政部曾多次警告，联邦政府的现金耗尽时将触发美国的首次债务违约，继而波及全球经济，并削弱美国全球经济领导地位。

美国政府长期财政入不敷出，并用发行债券等方式举债度日，截至2022年10月，美债已累积至31兆美元（41兆新元），即将触顶发债天花板的31.4兆美元，濒临债务上限让财政部无法再出售更多的美债，获得日常运营的资金。