日研究：哺乳期母鼠摄入丙酸有助子鼠抑制哮喘

日本一项最新研究发现，若让哺乳期的母鼠摄入丙酸（propanoic acid），将有助子老鼠抑制支气管哮喘症状。

新华社报道，这项发表在国际期刊《肠道微生物》上的研究成果，将有助研发以肠道细菌和短链脂肪酸为标靶来治疗支气管哮喘等过敏性疾病的新方法， 并通过干预围产期女性的生活方式预防新生儿出现哮喘症状。围产期是指怀孕28周到产后一周这一分娩前后的重要时期。

据悉，研究员准备了分别含乙酸、丙酸和丁酸三种短链脂肪酸（SCFAs）的饮用水，以及作为对照的普通饮用水。他们先让怀孕的母鼠全都喝普通饮用水，等子鼠出生后，将哺乳期的母鼠分组，分别喂上述四种饮用水的其中一种。子鼠在三岁断奶后，重新给子鼠和母鼠都喂普通饮用水，并在六岁子鼠的气管内释放尘螨。

实验结果显示，在哺乳期饮用含丙酸饮用水的母鼠，其子代的支气管肺泡灌洗液中嗜酸性细胞等炎症性免疫细胞所占比例，比其他母鼠的子代来得低，表明哺乳期母鼠摄取丙酸能使子鼠的过敏性气道炎症得到抑制。

丙酸是包括人在内的许多动物肠道内微生物产生的主要代谢物。

此前研究显示，短链脂肪酸通过在免疫细胞中表达的G蛋白偶联受体GPR41和GPR43对维持肠道稳态发挥重要作用。研究员此次也专门培育了不能合成GPR41和GPR43受体的母鼠，并根据它们是否摄入丙酸将它们与野生母鼠分组。

结果发现，若不能合成GPR43的母鼠和野生母鼠摄入了丙酸，其子代的过敏性气道炎症将得到抑制。

而不能合成GPR41的母鼠，即便摄入了丙酸，其子代的支气管肺泡灌洗液中嗜酸性细胞的比例都不会发生变化，表明GPR41作为丙酸的受体发挥作用，保护子鼠免受过敏性气道炎症侵袭。