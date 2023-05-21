拜登：对话层面 美中关系应该很快会解冻

美国总统拜登说，在美国今年击落中国气球后，双方交流发生了改变，在交谈方面，美中关系应该“很快”解冻。

法新社报道，拜登星期天（5月21日）在日本广岛举行新闻发布会时发表上述言论。

当被问及美中计划的热线为何没有投入使用，拜登说，美中之间应该有一条开放的沟通热线，“这是我与中国国家主席习近平在（二十国集团）峇厘岛峰会上商定要做的事情，并（就此）进行会晤”。

拜登又说：“然后，这个愚蠢的气球就带着价值两节货运车厢的间谍设备飞行在美国上空……它被美国击落，两国交谈方面的一切都出现了改变。”

他表示：“在与他们（中方）交谈方面，我认为你将看到这种局面很快会解冻。”

美国2月击落一只中国气球，称其具有间谍用途。美中双方就此展开外交争吵。原计划的美国国务卿布林肯访华之行也因此推迟。

美中关系近年来持续紧张，美国还以军事用途风险为由，在先进微芯片方面针对中国实施限制政策。

本次在广岛举行的七国集团（G7）峰会也就中国在该地区的“军事化活动“发出警告。

拜登说：“它（中国）正在建设它的军队，这就是为什么我已经明确表示，我不准备与中国进行某些项目的贸易……我们现在已经得到了我们所有盟友的承诺，他们也不会这样做，（向中国）提供那种材料。”

不过，拜登也指出，这并非敌对行为，而是“一种表示‘我们将确保尽一切努力维持现状’的行为”。

拜登还说，他不会考虑放松对中国在这些材料上的限制，但是否放松对中国国防部长李尚福的制裁，正在谈判之中。