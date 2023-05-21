法国马赛发生枪击事件 三男子死亡

法国港口城市马赛（Marseille）星期天（5月21日）发生枪击事件，造成三名男子死亡。

法新社报道，当地时间星期天凌晨5时（新加坡时间星期天上午11时），五名20多岁的男子在驱车离开一家夜店时，遭身份不明的袭击者持卡拉什尼科夫步枪（Kalashnikov rifle）射击。其中三名男子不幸身亡，其余两名幸存者未受伤。

警方称，其中一人逃离了现场，枪手也已潜逃。

警方在枪案地点附近发现嫌犯的车被焚烧，这种作案方式与马赛以前发生的涉毒杀人事件相一致，犯罪者经常焚烧自己的车辆，从而达到销毁证据的目的。

地方警局局长卡米勒里（Frederique Camilleri）说，早期迹象表明，这几名被袭击的男子住在一个贩毒活动频繁的社区，警方认识其中几人。

卡米勒里对媒体说，已对警队进行整体动员，要揪出实施卑鄙罪行的凶手，并捣毁这一暴力事件背后的毒贩网。

法新社的报道指出，连同星期天这起枪杀案，马赛今年年初以来的涉毒凶杀案已达到21起。

这类凶杀案的受害者通常是在贩毒团伙中地位较低的年轻人，是敌对团伙所蛊杀手的目标。

4月初，马赛有三人遭枪杀，其中包括一名16岁少年，另有八人受伤。当局在马赛的关键贩毒热点地区部署了特别警队。

马赛市市长巴彦（Benoit Payan）本月表示“这场战争已经持续了太长时间”，并呼吁法国政府“以坚定而有力的方式”采取行动，制止暴力。