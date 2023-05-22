马国六州选举 慕尤丁放话夺雪州森州

马来西亚反对党国民联盟主席慕尤丁说，国盟在接下来的六州选举除了要捍卫吉打、吉兰丹和登嘉楼三州执政权，更要夺下雪兰莪和森美兰，同时削减希盟在槟州的得票率。雪州国盟主席阿兹敏则预测雪州议会将在6月19日解散。

慕尤丁也是土著团结党主席。他星期天（5月21日）晚间出席雪州国盟开斋节庆祝活动时，抨击巫统与希盟组成团结政府是背叛马来人。“去年大选前，我和（伊斯兰党主席）哈迪阿旺说过，（公正党主席）安华与（巫统主席）阿末扎希之间有秘密协议，他们驳斥我说谎。如今事实证明谁在说谎？”

他说，当前物价上涨，人民被生活费压得喘不过气，但政府无法解决民困，尤其雪州人民。“虽然目前看似达到政治稳定，但仍无法解决人民的困难。”

慕尤丁上星期六（20日）说，研究显示，国盟将在即将到来的六州选举赢得至少七成选票，尤其是马来选票。

雪州国盟主席阿兹敏星期天回答媒体询问时说，据他了解，雪州大臣阿米鲁丁将在6月19日解散州议会。“州选举的脚步很近了。据我了解，雪州大臣将在6月19日解散州议会。（州议会）解散后，选举委员会将开始州选程序。”

阿兹敏也是土团党雪州国际山庄区州议员。他说，他仍维持半年前的决定，就是本届州选不参选。