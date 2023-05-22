马国调查“酷玩乐团”黄牛票

英国天团“酷玩乐团”（Coldplay）即将到马来西亚开唱，但却一票难求。社交媒体则出现许多兜售黄牛票的信息，将票价以原价数倍的价格出售。马国政府星期一将开会讨论对策。这是马国政府历来首次针对售票演唱会的黄牛票采取行动。

酷玩乐团宣布将到马国演出后，门票随即在短时间内销售一空。网上随即出现许多以天价出售门票的黄牛党，例如将原本1228令吉（约363新元）的门票以4万3200令吉（约1万2780新元）出售，涨幅超过34倍。

国内贸易及生活成本部（贸生部）长沙拉胡丁星期一（5月22日）上午在国会走廊的记者会透露，贸生部执法官员当天下午将与通讯及数码部长法米开会讨论酷玩演唱会黄牛票及是否采取下一步行动。

他指出，贸生部已开放让民众就黄牛票问题提出投诉，至今并未接获任何正式投诉。“目前没有收到正式投诉，但听闻社交媒体有很多（黄牛票广告）。”

他说，黄牛党若是在网上出售黄牛票，将由通讯及数码部按“1998年通讯及多媒体法令”处理。若黄牛党以面交的方式售票，则由贸生部按“1999年消费者保护法令”处理。

通讯及数码部长法米上星期四（5月18日）表明，酷玩乐团演唱会的黄牛票价格太离谱，他因此下令部门执法官员采取行动。

除了黄牛票问题，反对党伊斯兰党之前也指酷玩乐团指出性少数群体（LGBT），因此要求政府禁止这次演唱会。一些伊党宗教司也指演唱会将带来海啸等“天谴”而在社交媒体引发争议。

