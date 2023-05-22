美国与巴新签署新防务合作计划

美国国务卿布林肯星期一（5月22日）抵达巴布亚新几内亚与太平洋岛国领导人举行峰会，并与巴新总理马拉佩签署新防务合作协议。

综合路透社和美国有线新闻网（CNN）报道，这项新的防务合作协议预计将扩大美国在巴新军事和其他设施的使用范围，加强美国在南太平洋地区的安全关系。

布林肯在签字仪式上指出，美国和巴新作为彼此的平等和主权伙伴起草了这份协议，该协议“将是完全透明的”，并称企业间的伙伴关系将为巴新带来价值数百亿美元的新投资。

马拉佩说，巴新与美国“正在从过去的一般关系……提升到具体关系”。

美国和巴新军方此前已建立安全援助合作关系，主要侧重于联合人道主义演习及对巴新军事人员展开培训。

布林肯与马拉佩会晤时指出，新的协议将扩大巴新的防务能力，以加强人道主义援助和灾害应对，并使两国部队能够轻松地共同展开训练。

根据另一份单独协议，美国将通过海岸警卫队巡逻来加强对巴新专属经济区的海上监视，以保护其不受非法捕捞的影响。

美国总统拜登原定于星期一在巴新出席太平洋岛国领导人峰会，后来却因美国债务上限谈判缩短了亚洲行程，宣布取消访巴新之旅，由布林肯代为出席。

马拉佩星期六（20日）称，与美国的协议是在全球安全问题日益严重之际推进巴新基础设施和国防能力的一个机会。

近年来，美国与海上军事能力迅速扩大的中国的紧张关系不断加剧，同时寻求加强在亚洲的关系和存在。在这一背景下，南太平洋地区对于美国具有新的重要性。