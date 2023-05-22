挪威首相：北约应在7月峰会批准瑞典成为成员国

挪威首相斯特勒说，北约应该在7月举行的维尔纽斯峰会上批准瑞典成为该组织成员国。

路透社报道，斯特勒星期一（5月22日）在挪威首都奥斯陆面对国际媒体发表上述言论。

瑞典此前申请与芬兰一同加入北约，但一直未通过所有北约成员国同意，土耳其曾多次强调仅支持芬兰的申请，而瑞典须采取进一步措施，才能获得土耳其的支持。

芬兰于4月初正式成为北约第31个成员国，而土耳其和匈牙利仍未同意瑞典加入北约。

北约将于7月在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会。北约秘书长斯托尔滕贝格4月说，成员国同意应尽快让瑞典成为北约一员。