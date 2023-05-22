挪威首相：北约应在7月峰会批准瑞典成为成员国

更新 /
更新 / 2023年5月22日 8:25 PM
发布 /
发布 / 2023年5月22日 7:33 PM
挪威首相斯特勒说，北约应该在7月维尔纽斯峰会批准瑞典成为成员国。图为斯特勒5月初出席北欧-乌克兰峰会。（路透社）
挪威首相斯特勒说，北约应该在7月维尔纽斯峰会批准瑞典成为成员国。图为斯特勒5月初出席北欧-乌克兰峰会。（路透社）

字体大小:

挪威首相斯特勒说，北约应该在7月举行的维尔纽斯峰会上批准瑞典成为该组织成员国。

路透社报道，斯特勒星期一（5月22日）在挪威首都奥斯陆面对国际媒体发表上述言论。

瑞典此前申请与芬兰一同加入北约，但一直未通过所有北约成员国同意，土耳其曾多次强调仅支持芬兰的申请，而瑞典须采取进一步措施，才能获得土耳其的支持。

芬兰于4月初正式成为北约第31个成员国，而土耳其和匈牙利仍未同意瑞典加入北约。

北约将于7月在立陶宛首都维尔纽斯举行峰会。北约秘书长斯托尔滕贝格4月说，成员国同意应尽快让瑞典成为北约一员

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容