周一美市盘前持平 重点谈运动服饰零售商Foot Locker业绩不达标

星期一（5月22日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（5月22日）偏低。白宫和众议院共和党人就提高美国债务上限达成协议的时限剩下不多了。因为前景不明确，许多投资者暂时都采取观望态度。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退2.90点或0.07％，报4189.10点；纳斯达克100指数期货也稍微下跌15.10点或0.11％，报13788.40点；道琼斯指数期货则退低14.60点，报33412.00点。

美国债务上限谈判暂停，导致股市保不住早盘的涨幅，美国股市上星期五（19日）也因此疲软收盘。

标准与普尔500指数上星期五微跌6.07点，闭市报4191.98点。重量级的道琼斯指数也跌109.28点，闭市报33426.63点。以科技股为主的纳斯达克100指数则退低0.22％或31.13点，以13803.49点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是98亿6000万股，比过去20天的106亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：



北京禁止大型中国公司从美国最大的存储晶片制造商那里购买产品。中国官方也公布美国美光科技（Micron Technology）在华销售产品未通过网络安全审查，导致美光科技股价在星期一晚上盘前下跌3.42美元，截稿时报64.75美元。

美光科技股价在星期一晚上盘前下跌3.42美元，截稿时报64.75美元。（路透社）

《华尔街日报》报道，脸书母公司Meta Platforms因把用户信息给美国有关当局，而被欧盟隐私监管机构罚款13亿美元。这项裁决预料会在星期一晚上较迟时候宣布。Meta Platforms股价在星期一晚上盘前下跌3.74美元，截稿时报241.90美元。

市场盛传，埃克森美孚（Exxon Mobil）最近买下阿肯色州一大片土地的钻探权，旨在生产锂（Lithium），也就是电动车电池的关键材料。埃克森美孚股价在星期一晚上盘前微跌0.21美元，截稿时报106.05美元。

星期一下文我们来看看运动服饰零售连锁集团Foot Locker不达预期的业绩。星期一晚上盘前该股继续退低0.76美元，截稿时报29.45美元。

盘前活跃股按序：苹果、美光科技、特斯拉、西太平洋合众银行和英伟达。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Foot Locker因为营业额出现两位数跌幅，打击到集团股价在上星期五暴跌超过27％。（法新社）

Foot Locker Inc（纽约证券交易所代码：FL）

消费者开支放缓的速度比预期还显著，导致运动服饰零售连锁集团Foot Locker的营业额出现两位数跌幅，连带打击到集团股价在上星期五暴跌超过27％。不仅如此，Foot Locker当天也下调对整体业绩的预测。

继Target、TJ Maxx和沃尔玛等主要零售商在上星期公布一系列超出预期的业绩之后，市场投资者难免对Foot Locker的业绩有点期待。但令人失望的Foot Locker业绩现在却可能是零售业接下来走下坡的一个预兆。

根据Foot locker截至4月29日的第一季度业绩报告，Foot locker的营业额和盈利都不达标。该高管还表示，集团也必须积极展开各项促销，说服消费者把可支配收入花在购买鞋子和衣服，以便减少囤积的存货。

Foot locker要积极展开各项促销，说服消费者把可支配收入花在购买鞋子和衣服，以便减少囤积的存货。（路透社）

报告显示，集团营业额从2022年同期的21亿8000万美元，下降了11.4％至19亿3000万美元，调整后每股盈利是0.70美元。而Refinitiv之前搜集到的分析师平均预测则是营业额19亿9000万美元，调整后每股盈利0.81美元。

Foot locker第一季度的净利是3600万美元，即每股净利0.38美元，也比2022年同期的1亿3200万美元，即每股净利1.37美元明显逊色很多。

Foot Locker高管们现在预计，本财年的营业额将减少6.5％至8％，比他们两个月前预测的3.5％至5.5％跌幅还要严重；可比销售额也将下降7.5％至9％，也比之前预测的3.5％至5.5％降幅来得更糟糕。

之前Foot Locker的高管曾预测非GAAP每股盈利将会是在3.35美元至3.65美元，但是现在他们已经把这个预测数字缩小至2美元至2.25美元的区域。

Foot Locker令人失望的业绩也让投资者为接下来要发布业绩的零售商担心。本星期陆续发布业绩的就包括：Kohl’s、American Eagle、Abercrombie & Fitch、Ralph Lauren和Gap等零售商。根据美国银行，零售业仍有45％的公司尚未发布财报。

在Tipranks的18名分析师当中，有八名给予Foot Locker股“买进”评级，九名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是47.69美元。