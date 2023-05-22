美公司促AI科技手段预防校园枪击案 引道德质疑

美国校园枪击案频发，引发国内师生和家长担忧的同时，也引起科技公司的关注，已有科技企业催促校方采用科技手段来防止校园枪击案。

得克萨斯州南部乌瓦尔德镇（Uvalde）的罗布小学去年发生大规模枪击案，造成21人死亡。这类大规模枪击悲剧事件刺激了美国学校对技术安全系统的需求。

路透社报道，电击枪制造商Axon Enterprise提出为学校研制“非杀伤性”无人机的想法，称无人机可由人工智能（AI）驱动的监控系统启动。

然而，这个构想引发道德层面的轩然大波，Axon的AI道德顾问委员会宣布退出公司，以示抗议。这也折射出美国社会日益担忧科技公司向学校积极推销的安全工具是否具备道德考量和有效性。

弗吉尼亚州罗诺克（Roanoke）学校的前校长毕夏普回忆称，她曾经常接到包括无人机、AI驱动监控摄像机以及武器探测器的推销电话，不得不屏蔽所有相关号码。

对一些专家和学校安全官员来说，基于科技的新工具只是解决校园暴力事件的其中一种实用手段。

Omnilert和ZeroEyes等公司已提供枪支探测技术，并建议校方在校园内安装公司的产品，从而更快、更有效地发现并控制威胁，预防枪击案发生。

约翰·霍普金斯大学安全与健康校园中心主任约翰逊说，学校能够利用近2000亿美元（约2691亿新元）的冠病救济基金和其他政府资金来购买这类工具，如今更多的学校拥有充裕的资金，且有强大的部门来推动这些技术。

不过，美国国家校园安全和安保服务公司严重质疑这类工具的功效性，称学校已成为极不发达的AI软件沃土，被科技公司当作小白鼠。越来越多的教育机构被华丽的技术解决方案吸引，反而忘了做好培训教师如何应对枪击事件、对建筑物进行结构性改进、保持锁门习惯等基本措施。

约翰逊也评论称，这些AI技术缺乏同行审查，虽然可能有助于加速学校的反应，但不太可能阻止枪手。

约翰逊还指出其中的道德缺陷，称学生在学校里应该视彼此为同学，而不是潜在犯罪嫌疑人。

约翰逊和其他专家担心，针对校园暴力事件的监控方案很可能制造不信任感和互相怀疑的气氛，助长不利于学习的敌对环境，尤其可能对一些来自黑人社区和其他过度管控社区的学生造成伤害。

这也是Axon的AI道德顾问委员会在辞职信中所强调的要点，委员会成员在公开信中写道，无人机计划所进行的监控，“将对来自有色人种社区和其他过度管控社区的人造成伤害”。

此外，从长远来看，这类安全工具到底能产生多大效果，也受到美国学校的质疑。