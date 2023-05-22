全球霍乱病例激增 疫苗短缺或持续至2025年

全球疫苗免疫联盟（Gavi）星期一（5月22日）在一份报告中称，霍乱（Cholera）在全球暴发，而霍乱疫苗的短缺可能会持续到2025年。

路透社报道，去年，霍乱疾病蔓延到一些冲突地区以及高度贫困地区，霍乱病例和死亡人数激增。世界卫生组织上星期五（19日）说，今年已有24个国家报告霍乱疫情，而去年只有15个，且死亡率也高于预期。

为应对这一严峻情况，世卫组织和机构合作伙伴临时更改霍乱疫苗接种政策，由以往接种两剂疫苗转为只接种一剂。但疫苗储备仍然在去年12月耗尽。

世卫全球霍乱应对工作负责人格雷（Henry Gray）称前景十分暗淡，世卫无法提供足够的疫苗。今年所需的1800万剂霍乱疫苗中，只有800万剂提供到位。

Gavi指出，过去两年里已经使用4800万剂霍乱疫苗，比过去十年多出1000万剂。目前有足够的剂量来满足针对霍乱的紧急需求，但不足以用于预防性使用。

Gavi也强调，考虑到现有制造商的增加以及新公司进入市场，霍乱疫苗的供应情况应在2026年之前得到改善。Gavi呼吁对霍乱疫苗使用进行更好的规划，确保疫苗被用于预防活动等最需要的地方。

霍乱通过摄入受污染的食物或水传播，虽然通常只引起轻微症状或无症状，但严重情况下可引起急性腹泻。若不接受治疗，患者可能在数小时内死亡。

安全的用水和卫生设施对于阻止霍乱疾病传播非常重要，但同时也需要进行疫苗接种和快速治疗。