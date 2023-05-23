拜登和麦卡锡为美国债务危机第三次会谈

美国总统拜登和众议院议长麦卡锡在债务违约期限逼近的阴影下进行第三次会谈，财政部长耶伦同日再次警告，财政部“极可能”6月1日就耗尽现金，这意味着，白宫和国会共和党人只有10天时间避免美国首次债务违约。

综合路透社和彭博社报道，拜登和麦卡锡于星期一（5月22日）下午5时30分（新加坡时间星期二凌晨5时30分），在白宫椭圆形办公室会面。

拜登在会议一开始时就定下积极基调，对双方达成协议“持乐观态度”。

拜登说：“我们一定要办妥这件事。”但他同时强调，必须解决“税收漏洞”，这是拜登与共和党人存在分歧的一个领域。

麦卡锡说，他和拜登都认为美国的债务太庞大， “我们都同意需要改变轨迹”。

当天早些时候，麦卡锡告诉媒体，白宫和共和党谈判小组上午的会议“富有成效”。但他也指出，双方必须在本周之内就债务上限达成协议，这样国会才有时间采取行动，避免债务违约。

美国财政部长耶伦当天下午致信国会说，在不提高债务上限的情况下，财政部“极可能”6月初就无法履行政府的所有付款义务，“很可能6月1日就触发债务违约”。

耶伦说：“我要向国会报告的是，根据我们估计，如果到6月初，更快则6月1日，政府还不采取行动提高或暂停债务上限，财政部很可能无法再履行政府的所有付款义务。”

这是耶伦在三周内第三次致信国会。

高盛分析师说，耶伦在最新一封信中更显确定，称美国“极可能”（highly likely）在6月初就触发债务违约，而不是她在前一封信中所说的“可能”（likely）在6月初触发债务违约。

高盛分析师还说，耶伦并没有在信中提到财政部支付账单的能力，过了6月初大概还能支撑多少个星期或多少天。她在前两次写给国会的信中都提到这点。

美国政府长期入不敷出，并用发行债券等方式举债度日。截至去年10月，美债已累积至31万亿美元（约41.68万亿新元），即将触顶发债天花板31.4万亿美元，濒临债务上限让财政部无法再出售更多的美债，以获得日常运营的资金。

美国财政部之前已多次警告，美国联邦政府的现金耗尽时将触发美国的首次债务违约，继而波及全球经济，并削弱美国全球经济领导地位。