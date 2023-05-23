世界气象组织：过去半世纪气象灾害致逾200万人死亡

世界气象组织星期一（5月22日）发布的最新统计报告显示，1970年至2021年间，全球各地报告的极端天气、气候和水相关事件引发的灾害达1万1778起，导致超过200万人死亡，经济损失高达4.3万亿美元（约5.7万亿新元）。

不过，报告也提到，在过去半个世纪里，得益于气象预警改进和灾害管理协调，气象灾害导致的伤亡人数已大幅削减。全世界报告的死亡人数90%以上发生在发展中国家。

数据显示，2020年和2021年，全球有记录的灾害死亡人数共2万2608人，相较于前十年的年均数进一步下降。

在亚洲，1970年至2021年间，由天气、气候和水等极端事件引发的灾害有3612起，造成98万4263人死亡，热带气旋是造成死亡的主要原因。

从经济损失来看，在此期间全球因天气、气候和水相关灾害造成的经济损失总额中，超过60%由发达经济体报告，仅美国的损失就高达1.7万亿美元，占51年里全球气象灾害经济损失的39%。最不发达国家和小岛屿发展中国家相对于其经济规模而言，遭受了不成比例的高额经济损失。

“不幸的是，最脆弱的社区首当其冲受到与天气、气候和水相关危害的影响。”世界气象组织秘书长塔拉斯在新闻公报中说，多亏有了气象预警和灾害管理，那种灾难级的灾害死亡率现已成为历史。

第19届世界气象大会5月22日在日内瓦开幕。本届大会就加速和扩大国家层级的行动进行高级别对话，以确保2027年底前全世界人人享有气象预警服务。