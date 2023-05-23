希腊左翼联盟料不组阁 将寻求第二轮选举

希腊左派政党将于星期二（5月23日）获得授权组建联合政府，但他们预计将寻求进行第二轮投票。

路透社报道，希腊总理米佐塔基斯领导的执政党新民主党星期天（21日）在选举中获得40.8%选票，左翼联盟得票率为20.1%。新民主党赢得146个议席，距离绝对多数还差五个。

米佐塔基斯星期一（22日）表明拒绝与其他政党组阁，这意味着6月25日预计将会进行第二轮选举。米佐塔基斯之前多次表明，希望新民主党能独立执政。

在没有新民主党的情况下，其他在野党没有足够的议席来组阁；所有参选政党已表明不会进行任何谈判。左翼联盟说，“最后的战斗”还未到来，暗示将寻求进行第二轮选举。左翼联盟领导人齐普拉斯星期一在电视声明中说：“在来临的选举中，我们的首要任务是防止出现一位全能且无法控制的统治者兼总理。但也要保护左派在这个国家的政治格局中的领导地位。”

希腊总统萨克拉罗普卢从星期一开始给予得票率前三的政党依次三天时间进行组阁谈判。若组阁成功，则新一届希腊政府成立；若这三个党派均组阁失败，则进入第二轮选举。萨克拉罗普卢将于星期二上午8时（新加坡时间下午4时）授权齐普拉斯尝试组阁。

第二轮选举将采用2020年修订通过的“浮动比例奖励议席制”，即最大党有效选票比率大于或等于25%，可获得奖励议席20席，奖励议席随得票率提高而增加；得票率为40%可获得最高50个奖励议席，以此提升赢得选举的政党单独组阁的可能性。所有政党都有资格再次参选。