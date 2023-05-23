联合国：缅甸和孟加拉需逾3亿美元援助

联合国说，它需要3.75亿美元（约5.05亿新元）的资金，来为数百万缅甸人和孟加拉人提供救灾物资。

路透社报道，气旋“穆查”（Mocha）5月14日在孟加拉考克斯巴扎尔和缅甸实兑之间登陆，缅甸西部和孟加拉一些省份的罗兴亚穆斯林和难民首当其冲。

气旋估计导致数百人死亡，并造成广泛的破坏。这笔资金将用来为受灾者提供粮食、药物及其他物资。

联合国正在呼吁为缅甸提供1.22亿美元的额外资金，将现有资金中的2.11亿美元用于应对气旋，并为孟加拉单独提供4200万美元。

联合国缅甸驻地协调员巴拉克里希南说：“我们现在正在与时间赛跑，为所有受影响社区的人们提供安全的住所，并防止水媒疾病的传播。”

一名不愿透露姓名的高级援助人员告诉路透社，灾难发生一个多星期后，物资仍存放在缅甸商业首都仰光的仓库里，等待清关。

这名援助人员说：“如果我们有充分的、不受阻碍的通道，我们就能清空我们的仓库，把（物资）送到实兑（Sittwe），并提供更大规模的援助。”他补充说，援助机构没有公开发表意见，因为担心受到军方的报复。

缅甸军方领导较早前说，有145人在风暴中死亡，援助物资正在送往受灾地区。

联合国驻达卡的驻地协调员刘易斯说，在孟加拉，一个 “复杂的灾害管理系统”挽救了许多人的生命，但基础设施和房屋遭到严重破坏。