众院中国委员会主席吁报复北京禁采购美光产品行动

美国白宫星期二（5月23日）说，中国指美国晶片制造商美光科技公司的产品存在网络安全隐患，要求停止采购，“并非基于事实”。

众议院中国问题特别委员会主席则呼吁拜登政府对中国采取报复行动，对中国存储晶片制造商长鑫存储科技（CXMT）实施贸易限制。

美光科技公司（Micron）是美国最大的内存晶片制造商。北京当局上周末以未能通过网络安全审查为由，要求中国运营者禁止采购美光产品。

路透社报道，白宫新闻秘书让-皮埃尔星期二（5月23日）说，中国政府对美光产品实施的禁止采购令，“并非基于事实”。

她也说，白宫对北京最近的行动和针对美国公司的突击搜查感到不安，并正通过商务部向北京转达白宫的观点。

众议院中国问题特别委员会主席加拉格尔说，商务部应对中国存储晶片制造商长鑫存储科技（CXMT）实施贸易限制。

共和党籍的加拉格尔敦促政府对中国采取更强硬的立场，他是迄今为止唯一一位呼吁采取报复行动的议员。

加拉格尔星期二发表声明说，美国“必须向中华人民共和国清楚表明，绝不会容忍对美国的公司或盟友进行的经济胁迫。”

他说： “商务部应立即把长鑫存储技术公司添加到实体清单中，并确保美国技术，无论规格如何，都不会流入CXMT、YMTC（长江存储科技公司）或其他中国科技企业。”

民主党籍的参议院多数党领袖舒默说，他正在与更广泛的商界和盟友讨论这个问题。

中国驻华盛顿大使馆和CXMT没有立即回应置评请求，美国商务部发言人拒绝对报道置评。

中国国家互联网信息办公室5月21日发布的消息指，经审查发现，美光科技产品存在较严重网络安全问题隐患，对中国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响国家安全。中国网信办因此要求中国的关键信息基础设施的运营者，停止采购美光产品。