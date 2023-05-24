韩国自研运载火箭“世界”号24日载星发射

韩国科学技术信息通信部（下称“科技部”）和韩国航空宇宙研究院，将于星期三（5月24日）傍晚6时24分许（新加坡时间星期三下午5时24许），第三次发射自研运载火箭“世界”号，计划将新一代小型卫星二号送入550千米高度的太阳同步轨道。

韩联社报道，去年6月的第二次发射虽成功实现送“星”入轨，但当时卫星任务重点在于验证火箭运载能力，因此星期三才是“世界”号真正首次试射实用卫星。

“世界”号星期二上午7时20分从罗老宇航中心的总装厂房被搬运至发射台并竖直固定，之后箭体连接供应电能、加注推进剂及氧化剂的脐带式管线，工作人员还检查了其气密性等，发射准备工作于晚上9时14分结束。

科技部星期二晚召开发射管理委员会会议说，发射准备工作一切正常。24日罗老宇航中心一带的天气将满足发射条件，当天降雨的可能性较低，风速将低于每秒5米，火箭飞行路线出现雷暴的可能性也极低。

罗老宇航中心周边实施陆海空安全管制。发射架方圆3公里内的地面人员和车辆、火箭飞行方向宽24公里长78公里海域内的人员和船舶将接受管控。飞行方向宽44公里长95公里空域内的飞机也同样属于管控范围。

“世界”号发射成败，取决于能否将新一代小型卫星二号送入550千米高度（误差范围不超5%）的轨道上。韩国科技部将于星期三晚上7时许公布发射结果。